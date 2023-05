Set plans per gaudir del cap de setmana a Catalunya 

Visitar museus i edificis històrics de nit, festivals de música i poesia, circ per a tots els públics, carrers plens de flors, fires artesanals i bandoleres... Les agendes culturals i populars dels municipis i ciutats de tot Catalunya continuen traient fum després de diversos caps de setmana intensos amb la celebració de Sant Jordi o el pont de l'1 de maig. Algunes ja desprenen aquella sensació d'estiu i vespres interminables.

Quines són els plans indispensables d'aquest cap de setmana? Girona Temps de Flors, La Nit dels Museus i el Trapezi de Reus. Recorrem tot el territori i fem un recull de propostes per aprofitar al màxim el dissabte i el diumenge amb tota la família.

La Nit dels Museus

Si alguna cosa no et pots perdre aquest cap de setmana és la Nit dels Museus. Amb motiu del Dia Internacional dels Museus (que és el 18 de maig), equipaments i espais museístics de tot Catalunya obriran les seves portes al públic aquest dissabte, i ho faran en una franja horària poc habitual: de les set de la tarda a la una de la matinada. L'accés és gratuït en tots els casos, tot i que es requerirà inscripció prèvia per motius d'aforament

Una imatge de la Nit dels Museus anterior a la pandèmia al CCCB. — Laura Busquets / ACN

Fins a 90 equipaments culturals de Barcelona i vuit municipis de l'àrea metropolitana —Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí i Santa Coloma de Gramenet— formaran part de la programació de La Nit dels Museus 2023, que també inclou 121 exposicions i 86 activitats, entre tallers, visites guiades, recitals o concerts. Per primera vegada, es podrà visitar de nit l'antiga seu de l'Editorial Gustavo Gili, La Model o el Mirador Torre Glòries, entre d'altres.

També hi participen museus d'arreu del país, com el Museu d'Art de Girona, La Panera de Lleida i el Museu d'Art Modern de Tarragona.

Festival Barcelona Poesia

Ens quedem a la capital catalana per gaudir ni més ni menys de la 26a edició del Festival Barcelona Poesia. Una vintena de llocs de Barcelona, com el Palau de la Virreina o els Jardins de la Casa de la Misericòrdia acolliran recitals, concerts i performances relacionades amb aquest gènere literari.

Entre els més de 180 participants, destaquen els poetes Jan Wagner, Nacho Vegas, Alfons Alegre Hetizmann, Edgardo Dobry, Dorian Wood, Roger Mas, David Prada, Nú Miret, Maria Josep Escrivà, Núria Perpinyà i Sanja Bakovic. Hi haurà dues sessions dedicades a la traducció poètica, Excursions poètiques, així com altres activitats sobre autors clàssics, com Joan Brossa i Jacint Verdaguer, i poesia en asturià. Consulta tota la programació.



Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA)

Ens movem fins a Manresa per gaudir d'una nova edició del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, que s'emmarca en el projecte de convertir l'Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora. Maria Escarmiento, Núria Graham, Dorian Wood, Pol Batlle amb Rita Payés o Margarita Quebrada són algunes de les propostes artístiques que ompliran l'Anònima de música i art el dissabte i el diumenge. Aquí tota la programació.

El Trapezi de Reus. 27a Fira del Circ de Catalunya

Els carrers de Reus (Baix Camp) seran aquest cap de setmana l'aparador del circ català, estatal i internacional amb 36 companyies, 2 cabarets, una cinquantena d'espectacles. Entre els caps de cartell de la 27a Fira del Circ de Catalunya, coneguda també com El Trapezi, hi trobem la companyia My!Laika, que representarà un espectacle que destaca per l'estupidesa de les accions circenses anomenat Winter; Cirque Pardi!, la companyia francesa reconeguda per inspirar les seves obres amb el món del motor i que representarà l'obra Rouge Nord; Proyecto Tránsito; i Le G. Bistaki, col·lectiu de malabaristes i ballarins My!Laika.

Girona, Temps de Flors

L'olor de primavera inundarà aquests dies Girona. La capital gironina acull aquest cap de setmana una edició de Girona, Temps de Flors adpatada a la sequera. Es podran veure 126 muntatges amb les flors en 106 punts diferents de la ciutat, majoritàriament al Barri Vell, però repartits a 13 barris (Can Gibert del Pla, Carme, Devesa, Eixample, Les Pedreres, Mercadal, Montilivi, Palau-sacosta, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà i Vall de Sant Daniel).

Una imatge d'arxiu de Girona Temps de Flors

Hi haurà tres itineraris per poder veure els diferents projectes repartits per la ciutat, uns recorreguts a través dels principals eixos comercials i de les zones verdes urbanes i periurbanes del municipi.



XIX Festa del Bandoler

A cinc minuts de Penelles (Urgell), conegut per ser un dels municipis amb més grafitis de l'Estat, que la setmana passada va celebrar el festival d'art rural Gargar, trobem Castellserà, un petit poble que cada any recorda el seu passat bandoler de la mà del bandoler Perot d'Argençola. Durant tot el cap de setmana es recreen escenes històriques teatrals que narren les peripècies d'aquest temut bandoler. També hi haurà una fira artesanal amb productes de la zona, concerts, exposicions, gimcanes i una Trobada de Puntaires.

També podras visitar la La Casa dels Àngels, un edifici del segle XVI que el Mag Lari ha convertit en museu amb l'exposició Wonderland, amb objectes inèdits de Michel Jackson que el mag ha estat recopilant durant molts anys.



Rec.023

Aquest cap de setmana se celebra una nova edició del Rec.0, el festival de pop up stores de moda més important d'Europa. Les fàbriques de l'antic barri industrial d'Igualada es transformen en un mercat on grans marques locals i internacionals i dissenyadors de moda independent i emergent hi venen els seus estocs i mostraris a preus únics. També hi haurà desenes de food trucks que oferiran tota mena de plats, tapes i pinxos. A més, artistes locals i nacionals, d'estils diversos i contemporanis, amenitzaran la jornada.