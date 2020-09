La Setmana del Llibre en Català desafia el coronavirus

Venim d’un estiu durant el qual s’han succeït presentacions de llibres amb mascaretes i distàncies, un estiu en el qual ha nascut una llibreria –la Vitel·la de Palafrugell–, s’ha celebrat la fira l’Indilletres malgrat la pluja i fins i tot hi ha hagut una batussa literària a Twitter, que amb el pretext de criticar el Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà ha destapat una acadèmia rància de sentor masclista i ressentida. Així que, després de tot plegat, la celebració d’una nova edició de la Setmana del Llibre en Català gairebé ratlla la categoria de miracle.



Després dels darrers mesos amb un món capgirat per la pandèmia i amb el sector cultural vivint un malson, el 9 de setembre vinent arrenca la 24a edició de La Setmana del Llibre en Català. Hi ha molta incertesa, però també moltes ganes de convertir el Moll de la Fusta en un punt de trobada per a tots els que fan possible l’ecosistema del llibre en català. Sí, venim d’uns mesos molt complicats, però cal recordar que Zeus va aconseguir vèncer Tifó, un dels enemics més salvatges amb qui se les va tenir.

Joan Carles Girbés, nou president

El mes de març passat, moltes de les idees que els organitzadors de La Setmana tenien van saltar pels aires. Potser per això el nou president de l’esdeveniment, Joan Carles Girbés, diu que el que més il·lusió li fa és que La Setmana es pugui fer: "En tenim moltes ganes, i la passió està al davant de tot plegat. Hem intentat donar el màxim de certeses, i La Setmana s’ha de fer. Enguany, veient tot el que està passant a l’àmbit cultural, amb tantes cancel·lacions... em sembla més que recomanable poder celebrar que el sector del llibre està viu. L’objectiu és mantenir l’essència de La Setmana i oferir un espai físic de retrobament amb els lectors i amb la gent del sector. És el moment de refermar-nos i de divulgar aquesta riquesa de La Setmana com a pol d’irradiació de l’edició en català".

Girbés: "Em sembla més que recomanable poder celebrar que el sector del llibre està viu"

Girbés també destaca la importància del treball cooperatiu i la forta implicació de moltíssima gent per fer possible aquest esdeveniment, on són indispensables les editorials que publiquen en català, liderades per Editors.cat, Focus, l’Institut Ramon Llull, i totes les persones que fan que rutlli l’engranatge.

El Moll de la Fusta, nova ubicació

La nova edició, que enguany se celebra del 9 al 13 de setembre, per complir amb totes les normes de seguretat aprovades pel Procicat ha buscat un nou emplaçament. "El Moll de la Fusta és només per a aquest any, això és una excepció. Si ens haguéssim quedat a la plaça de la Catedral, seríem molt pocs. I al Moll de la Fusta controlarem els accessos, al recinte hi caben 800 persones i seguirem totes les normes de seguretat, però les activitats no es poden aturar... La pandèmia probablement ens ha fet recuperar lectors, però ens ho ha fet passar malament i ara hem de veure com acabem l’any", explica Montse Ayats, presidenta d’Editors.cat.



Sobre el nou emplaçament, l’editora de Godall Edicions Montse Martínez apunta: "La idea m’agrada, però la gent em diu que és desavinent. Les casetes en aquesta edició seran més petites i estarem una mica atapeïts, però ens avenim molt amb els segells que compartim espai". Per la seva banda, Judit Pujadó, editora de Sidillà Edicions, afegeix: "La plaça de la Catedral té una centralitat indiscutible, i no sé si al Moll de la Fusta pescarem passavolants, però el més important és la continuïtat de La Setmana".

La Setmana serà una bona ocasió per allargar la vida a llibres que el coronavirus ha deixat amagats

Molts dels llibres que havien de sortir o promocionar-se fort per Sant Jordi es van quedar als magatzems o fins i tot a les impremtes. Hi ha desenes de títols que van estar confinats, per això La Setmana serà una bona ocasió per allargar la vida a llibres que el coronavirus ha deixat amagats. "Nosaltres portarem menys títols i destacarem els que més han patit en el confinament i no han tingut el seu espai, com els contes de Perucho o el Llum i llibertat o les col·leccions de dansa i teatre. Nosaltres creiem en això d’esponjar una mica el mer¬cat i treballar millor els llibres de fons", argumenta Joan Sala, editor de Comanegra i fins ara president de La Setmana. El mateix passa amb gairebé tots els segells editorials presents a La Setmana, petits i grans, que aprofitaran per allargar la vida dels llibres dels seus catàlegs.

L’escenari per a les novetats

Ara bé, el setembre és el mes de la rentrée i les persones que s’acostin a La Setmana hi trobaran llibres de fons però també moltes novetats. "Per nosaltres, La Setmana és un moment molt important, és quan surten alguns llibres de la tardor, com Una altra Barcelona, d’Eva Arderius, o la nova novel·la de Lluís Llach, Escac al destí. Sabem que es tracta d’una Setmana diferent, però és el punt de sortida de la temporada literària d’aquesta... nova normalitat, com l’anomenen", afirma Ester Pujol, directora editorial de l’àrea literària del Grup d’Enciclopèdia Catalana. L’editorial Comanegra, malgrat no haver volgut engreixar les novetats, sí que arriba a La Setmana amb els contes de Clarice Lispector.



Els grans grups tenen a punt la maquinària per fer difusió dels títols per a aquesta tardor incerta, però La Setmana, pels segells més petits, com Sidillà Edicions, és una cita important. "És un aparador molt democràtic. La ficció no és la nostra línia principal, i llavors et trobes que pocs periodistes en parlen. Nosaltres fem molts llibres d’assaig i de cultura popular i La Setmana és una possibilitat per ensenyar els teus llibres i on tots som iguals. Per això cada any procurem treure alguna cosa per aquestes dates, i aquest any tenim Enaigats. Relats de gent i d’aigua, de Xavier Cortadellas, que coneix molt bé el territori del Ter i el Daró, i la lluita de l’home contra l’aigua", explica Judit Pujadó, de Sidillà.

Signatures i activitats

I malgrat tot, aquesta cita també oferirà un munt d’activitats i la presència de diverses escriptores i autors que signaran els seus exemplars. "En realitat tindrem quatre dies per fer coses en un escenari, però s’han programat moltes signatures i això ajuda a donar visibilitat als autors. És una manera de retrobar-nos amb els autors, i això serà una mica com el Sant Jordi, perquè el Sant Jordi d’estiu no ens va acabar de sortir", sosté Montse Ayats, d’Editors.cat.

Totes les activitats i signatures de La Setmana es poden trobar a la pàgina web de l'esdeveniment.