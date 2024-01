Primer pas en ferm cap al nou Clínic, que serà "un dels campus de salut més avançats d'Europa"



La Generalitat, el mateix centre, la Universitat de Barcelona i els ajuntaments implicats han signat un conveni on es comprometen a tirar endavant el macroprojecte, que s'ubicarà als terrenys esportius que la UB té a la part alta de la Diagonal. Encara no hi ha calendari ni pressupost