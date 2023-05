El sindicalisme alternatiu també surt als carrers l'1 de maig i fa una crida a "passar a l'ofensiva de classe"

La Taula Sindical de Catalunya, que congrega alguns dels sindicats més combatius del país, també s'ha mobilitzat aquest dilluns amb motiu de l'1 de maig a Barcelona. La marxa, que ha arrencat de la Rambla del Raval, ha congregat 7.000 persones segons els organitzadors, xifra que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa a 1.500.

Amb el lema d'"iniciar una ofensiva de classe", la Taula Sindical, que aplega les organitzacions CGT, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CNT, COS, Solidaritat Obrera i Cobas, ha reclamat la derogació completa de la reforma laboral, de la llei mordassa i d'estrangeria, i la reducció de l'edat de jubilació i de la jornada laboral. En resum, reclama plantar batalla contra la precarietat i per garantir sous i pensions dignes.

Abans de començar la marxa, un grup de manifestants han deixat clavells a la placa d'homenatge de Salvador Seguí, dirigent anarcosindicalista de la CNT assassinat fa 100 anys. Els manifestants també han defensat -a través d'un manifest conjunt- que les seves organitzacions s'erigeixin en "alternativa" als sindicats majoritaris, CCOO i UGT, que s'han manifestat aquest matí a la Via Laietana.

En el text conjunt, les sis organitzacions sindicals acusen el Govern espanyol de ser "mentider" per no derogar la llei mordassa o retirar les parts "més lesives" de la reforma laboral "tal com va prometre". Per a la Taula Sindical, l'executiu està "agenollat als poders econòmics". D'altra banda, denuncien "la precarització dels serveis públics, la privatització, l'increment de pressupost militar, l'explotació dels migrants".

A banda de millores laborals, les organitzacions se solidaritzen amb la lluita contra la reforma de les pensions del govern francès i, per aquest motiu, la marxa de Barcelona ha passat pel consolat de França, abans d'acabar el seu recorregut a la seu de Foment del Treball.