Sindicats de presons i Govern es reuneixen per primera vegada després d'una setmana de protestes 

Nova jornada de protestes dels treballadors dels centres penitenciaris de Catalunya, però aquesta vegada no han tallat els accessos de les presons, sinó que han traslladat les seves reclamacions a Barcelona, concretament a la plaça Sant Jaume, on s'han concentrat uns 300 funcionaris, segons la Guàrdia Urbana. Han tornat a demanar la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

Els funcionaris també han fet un minut de silenci en record a la cuinera assassinada per un pres a Mas d'Enric (Tarragonès), un homenatge que s'ha repetit a totes les presons catalanes a les 12:00 hores aquest dimecres, quan es compleix una setmana del tràgic succés. Després del minut de silenci, representants sindicals dels treballadors han entrat al Palau de la Generalitat per trobar-se amb responsables polítics.

Concretament, sis representants dels sindicats de presons han entrat al Palau de la Generalitat per reunir-se amb la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. La trobada no estava prevista i seria el primer contacte formal amb el Govern des que es van iniciar les protestes. Fins ara, els sindicats havien plantat el Departament de Justícia en les reunions convocades aquests dies.

Els drets dels presos

El trasllat de les protestes al centre de Barcelona ha fet tornar una certa normalitat a les presons, tot i que una quinzena d'entitats en defensa dels drets humans, juristes i associacions de familiars de presos -Irídia, IACTA Socio Jurídica, Alerta Solidària, entre d'altres- han denunciat davant diversos organismes que les protestes vulneren els drets dels interns.

Les organitzacions asseguren comprendre la preocupació per les condicions de treball dels funcionaris, però afegeixen que les protestes que han protagonitzant estan privant els reclusos de sortir de les cel·les, acudir als serveis mèdics, gaudir de permisos, rebre visites, roba, diners o comunicar-se amb els seus lletrats, entre d'altres. S'han produït problemes també per rebre paques de roba, de diners, per assistir a judicis o per comunicar-se amb els seus lletrats o anar al servei d'orientació penitenciària.



Baralla a Ponent

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que un enfrontament entre diversos presos al centre penitenciari de Ponent dimarts va acabar amb l'agressió a quatre funcionaris que van haver de ser traslladats a la mútua per ser atesos de diverses lesions. Segons un comunicat del sindicat, la baralla va començar al matí, quan els presos baixaven de les seves cel·les i els funcionaris van haver d'intervenir per separar-los i aïllar-ne tres. A la tarda, al mateix mòdul, es van tornar a barallar i va ser llavors quan 4 funcionaris van quedar ferits i 5 presos més aïllats.

Segons el sindicat, aquesta baralla és un fet més que constata la "situació insostenible" que demostra que l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric no és un "fet aïllat". El CSIF assegura que cada dia pateixen agressions i que el col·lectiu de funcionaris està "oblidat" per l'administració. En aquest sentit, esmenten algunes de les reivindicacions que ja han posat de manifest en els darrers dies com són la demanda de més personal i mitjans, i que se'ls consideri com agents de l'autoritat per poder "garantir la convivència" a les presons.