Torna la normalitat als accessos de les presons després de diverses jornades de protestes 

Torna la normalitat als accessos de les presons catalanes després de diverses jornades de protestes per l'assassinat d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric (Tarragonès) a mans d'un intern. Segons han confirmat fonts del Departament de Justícia, els funcionaris no han bloquejat aquest dimarts les entrades als centres penitenciaris tal com van fer divendres, dissabte i dilluns per impedir els canvis de torn.

Les protestes van començar divendres passat i es van repetir dissabte a Quatre Camins i Joves i Wad-ras. Aquest dilluns ja van ser generalitzades a totes les presons catalanes. Els treballadors han posat punt final als bloqueigs, però no a les protestes. De fet, estan preparant una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona per aquest dimecres.

Demanen la dimissio d'Amand Calderó

Aquest dilluns, els funcionaris van tornar a plantar al Departament de Justícia i no van assistir a la reunió on se'ls va convocar. Mantenen les exigències que van fixar la setmana passada després del succés a Mas d'Enric: no s'asseuran a parlar amb el Govern fins que no se cessi el secretari de Mesures Penals i director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, que ja va dir que no dimitiria.

Aquesta treva arriba l'endemà que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanés al Govern que informi sobre els serveis mínims "derivats dels actes de protesta dels funcionaris de presons". De moment no s'han decretat serveis mínims, ja que es tracta d'una protesta sense cap vaga convocada.

Durant l'última jornada de protestes, en sis dels nou centres penitenciaris els presos van haver-se de quedar dins les cel·les davant la falta d'efectius. En total, van ser 4.000 interns que no van poder sortir les de les cel·les durant 24 hores. Els únics centres que van obrir van ser Brians 2, Quatre Camins i Joves, on els Mossos van impedir el bloqueig dels accessos.