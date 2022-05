La Sindicatura de Comptes paga milers d'euros en triennis a exmembres

Quatre exmembres de la Sindicatura de Comptes han estat cobrant milers d'euros cada any en triennis quan ja no hi treballaven. Segons una petició de transparència feta pel diari Ara, l’exsíndic Agustí Colom -proposat per ICV-EUiA el 2004- ha percebut 150.142 euros per aquest concepte des que va cessar del càrrec el 2011; l’exsíndica Montserrat de Vehí –proposada per CiU el 2001- 108.913 euros des que va plegar el 2007; la secretària general de l’organisme del 2004 al 2011, Montserrat Vendrell, 52.355 euros, i l’exsíndic major Joan Colom -proposat pel PSC el 2004- n’ha percebut 27.411. En total, la Sindicatura ha abonat 338.822 euros a síndics que ja no hi treballaven.

Segons la mateixa Sindicatura, això passa per l’antiguitat que com a funcionaris de carrera van generar durant el seu mandat i en virtut d’una reforma legal de l’any 2004 del govern tripartit. La Sindicatura s’empara en aquesta llei perquè els síndics que abans de ser nomenats eren funcionaris d’altres administracions cobrin triennis especials.



És a dir, els mateixos que cobren els funcionaris del Parlament i que en el cas dels síndics són aproximadament deu vegades superiors als triennis ordinaris que es paguen a les administracions de la Generalitat i l’Estat. Així, mentre que un funcionari de la Generalitat o de l’Estat acumula (en el nivell més alt) 47,67 euros més al mes cada tres anys, els triennis dels síndics equivalen a un 5% de la seva retribució i suposen al voltant de 500 euros més al mes cada tres anys.



Aquesta diferència entre l’import dels triennis explica per què aquests quatre exmembres de la Sindicatura, que van acumular sis i set anys treballats en aquest ens, o sigui, dos triennis, han guanyat al voltant d’uns 14.000 euros l’any des que van deixar el càrrec fins a la seva jubilació. Uns beneficis que han obtingut pel fet de ser funcionaris i haver estat nomenats síndics pel Parlament, sense necessitat d’haver superat les oposicions específiques que sí que han passat la resta de membres del personal de la Sindicatura.



Actualment només percep aquesta paga Agustí Colom, perquè la resta ja s’han jubilat. Montserrat de Vehí la va percebre del 2007 al 2016; Montserrat Vendrell del 2011 al 2018, i Joan Colom del 2011 al 2013. A la pràctica, és com un sou permanent després de ser cessats tot i que la Sindicatura estableix que els exsíndics no reben cap indemnització quan marxen.



Cobrar aquestes quantitats amb triennis no és incompatible amb ocupar altres càrrecs públics. No és estrany que un alt càrrec que és funcionari també cobri per l’antiguitat mentre presta serveis especials, però és excepcional que ho faci per aquestes quantitats i que quan torna a la seva administració d’origen li pagui una entitat en què ja no treballa, com és el cas de la Sindicatura. En el cas d’un síndic de comptes, el sou és d'uns 120.000 euros anuals, superior al d’un conseller de la Generalitat, i al qual se sumen els triennis que generen al preu que marca la llei de la Sindicatura.

Justificació de la Sindicatura

La norma general de la funció pública diu que quan un funcionari ocupa el lloc d’un alt càrrec i està en serveis especials segueix sumant triennis que se li han de reconèixer quan torna a la seva administració d’origen, que és qui els hi ha de pagar. En el cas dels exsíndics, però, no és l’administració d’origen on treballen la que els dona aquestes quantitats, sinó que ho ha assumit l’administració on han prestat serveis especials, la mateixa Sindicatura, amb la qual no conserven cap relació laboral.



Segons la Sindicatura, "d’acord amb la jurisprudència, els triennis meritats a la Sindicatura de Comptes per part d’un funcionari en serveis especials per ser membre d’aquesta institució també s’han d’integrar en el conjunt dels seus drets econòmics". "Tenen dret a continuar percebent triennis quan cessen del càrrec. Correspondrà pagar-los a l’administració on el funcionari estigui en serveis actius. Quan aquesta administració no se’n pugui fer càrrec per causa legal, correspondrà a la Sindicatura fer-se càrrec del pagament d’aquests triennis", afirma la Sindicatura.