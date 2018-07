La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut sis persones la nit d'aquest dimarts pels presumptes delictes de baralla tumultuària i desordres públics després d'un atac al casal popular Tres Voltes Rebel de Nou Barris.



El propi casal ha donat a conèixer un comunicat per explicar que el seu local i altres equipaments municipals van sofrir pintades de simbologia nazi i desperfectes la nit del dilluns per part de grups feixistes, per la qual cosa el dimarts van convocar una manifestació de resposta al mateix barri.

La marxa es va iniciar a la plaça Eivissa i va finalitzar al casal, on es va produir un atac de militants d'extrema dreta contra els manifestants, segons el comunicat. La policia municipal va detenir a sis persones: cinc ultradretans i un membre del casal.



El casal ha alertat que l'extrema dreta està duent a terme "accions a tot el barri, incloses amenaces a joves" i ha lamentat que han intensificant la seva ofensiva als barris populars.

Aquest és un dels agressors d'aquesta nit!! Han agafat a una persona i li han intentar ficar una pallissa i desprès han anat contra les antifeixistes que estaven al Casal. #AlertaUltra #NouBarris pic.twitter.com/UIPjgeYlHf — CP 3 Voltes Rebel (@CP3VoltesRebel) 24 de julio de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al Departament d'Interior i a la Fiscalia "actuar amb tota la contundència contra aquestes expressions d'odi a la ciutat".



Ahir es va produïr un nou atac feixista a #9Barris amb violència i símbols nazis. Demanem q @interiorcat i fiscalia actuïn amb tota la contundència contra aquestes expressions d’odi a la ciutat. Barcelona és i serà sempre antifeixista. — Ada Colau (@AdaColau) 25 de julio de 2018

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra sempre investiguen sobre incidents d'aquest tipus. En aquest sentit, la policia catalana ha confirmat l'inici d'investigacions i està previst que aquest dimecres els detinguts i testimonis declarin.

Carles Puigdemont, des de Berlin, també s'ha referit a aquests atacs com a fets significatius "de la violència unionista d'extrema dreta".



""Aquesta nit s'han produït uns fets horribles", ha lamentat en roda de premsa convocada a la capital alemanya per valorar la situació política a Catalunya i anunciar la seva intenció de traslladar-se de nou a Bèlgica.



"Hi ha agressions contra persones amb el llaç groc", ha afegit, i ha manifestat el propòsit de "seguir lluitant contra expressions feixistes".

