La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest dijous administrar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a les persones d'entre 50 i 59 anys, començant per les de major edat dins aquesta franja. La dosi de reforç s'injectarà a partir dels sis mesos de l'última dosi de vacuna d'ARNm, com és el cas de Pfizer o Moderna. A més, l'organisme que aplega el Ministeri de Sanitat i els representants de les autonomies, també ha avalat prosseguir la inoculació de dosis de reforç amb la següent franja d'edat, de 40 a 49 anys, un cop s'hagi inoculat als majors de 50.



A més, en la reunió d'aquest dijous, la Comissió de Salut Pública ha donat llum verda a administrar la tercera dosi als menors de 60 anys que van ser immunitzats amb AstraZeneca. En aquest cas, la dosi de reforç s'injectarà a partir dels tres mesos de l'última dosi. En paral·lel, l'organisme insisteix que cal prioritzar la vacunació de persones menors de 12 anys o que no hagin rebut cap dosi de la vacuna així com prioritzar la inoculació de la tercera dosi als grups més vulnerables, és a dir, els majors de 60 anys. A més a més, la Comissió de Salut Pública recorda que les persones de qualsevol edat que van ser immunitzades amb la monodosi de Janssen han de rebre'n una de reforç.

La decisió d'intensificar l'administració de les terceres dosis arran de l'empitjorament de la sisena onada de la pandèmia que, per exemple, a Catalunya ja es nota amb molta força en el creixement de casos i té una incidència cada dia més significativa als hospitals.