La plataforma de drets digitals Xnet ha presentat Digital Democràtic, una suite que conté un conjunt d'eines digitals per escoles i àmbits educatius, amb un programari lliure i auditable, pensada per substituir eines tan comunes com Google Meets, Gmail, Drive o Google Calendar. Aquesta eina, que ja ha estat testada en tres escoles de la ciutat durant el passat curs, s'emmarca en el Pla de Digitalització Democràtica de l'Educació, impulsada per Xnet amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació i l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac).



Aquesta eina és "l'inici de la reconquesta digital d'Europa", tal com l'ha descrit Simona Levi, coordinadora d'Xnet, perquè es basa en la col·laboració entre "una societat civil organitzada i amb idees i una institució amb els mitjans i la voluntat". I és que la iniciativa sorgeix el 2018, fruit de l'enuig d'un grup de famílies, cansades de no tenir alternatives a Google i al tractament de les dades i la privacitat que en fa el gegant tecnològic. Per això, es van posar en contacte amb Xnet, que va desenvolupar Digital Democràtic i el va poder posar en pràctica gràcies a l'Ajuntament.

Per a Simona Levi (Xnet) l'eina és "l'inici de la reconquesta digital d'Europa"

La Cecília Bayo és una d'aquestes mares i creu que és imprescindible dur a terme iniciatives com aquestes per combatre la datificació; és a dir, la recollida de dades com a matèria prima. "No podem permetre que els nostres infants vegin perillar el seu dret a la privacitat i siguin precursors del negoci que fa Google, recollint les nostres dades per crear productes que ens condicionen conductualment", ha afirmat. Una de les característiques d'aquesta suite és que els seus programes són auditables i oberts, per tal que hi hagi "un control directe per part dels usuaris del contingut i de les dades emmagatzemades", assegura Levi, que apunta que s'han posat els drets digitals al centre del disseny de les eines.



Aquesta iniciativa ha estat testada per les escoles Montseny, Àngel Baixeres i Maria Espinal durant el darrer curs, amb resultats que s'han descrit com a molt satisfactoris per part de tota la comunitat educativa. De fet, un dels objectius d'IsardVDI i 3iPunt -les empreses desenvolupadores- era fer una suite que requerís una corba d'aprenentatge el més baixa possible. Així, tot i que han fet servir programes ja existents com ara Moodle, Big Blue Botton, Only Office, Wordpress o Nextcloud, n'han simplificat el disseny i han intentat que les rutes d'accés siguin el més semblant possibles a les de Google, per facilitar l'adaptació. Però el principal avantatge d'aquesta solució, segons diuen les escoles, és que és personalitzable. "Està pensada per adaptar-se a les necessitats de cada escola i tornar-se tan complexa com el centre ho requereixi", ha apuntat Levi.

Digitalitzar amb garanties

Aquest Pla ja s'estava desenvolupant abans que comencés la pandèmia, però tal com ha assegurat el regidor d'Educació, Pau Gonzàlez, "la Covid ha posat l'accelerador i ens ha abocat a haver de prendre decisions per a les quals no estàvem preparats. Vam digitalitzar les escoles per garantir el dret a la salut, però això no pot anar en detriment dels drets a l'educació o dels drets digitals”, ha assegurat. És per això, que el consistori s'ha fet ressò del lema Public money, public code, que advoca perquè les institucions desenvolupin eines digitals que no estiguin supeditades al negoci de les grans empreses tecnològiques. "Les dades pertanyen a qui les genera i, per això cal garantir l'autonomia de la ciutadania", ha apuntat Laia Bonet, tinenta d'alcaldia de transició digital.



Per tal de perseguir aquest objectiu, el consistori ampliarà l'oferta de Digital Democràtic a més centres educatius durant el curs 2022/23 i l'anirà introduint progressivament a tots els equipaments públics relacionats amb tasques educatives, com ara biblioteques o centres cívics. La intenció, però, és transcendir les fronteres de Barcelona i arribar a altres ciutats de Catalunya i, inclús, a altres comunitats autònomes. Precisament per això, per donar a conèixer l'eina a tots aquells centres, administracions i entitats interessades, durant aquesta setmana es duen a terme una sèrie de tallers presencials per explicar la suite, als quals hi ha més de 250 inscripcions d'entre la comunitat educativa i entitats culturals o del tercer sector.

Aquest projecte pilot ha suposat una inversió de 140.000 euros i es preveu un desemborsament de 200.000 euros per implementar Digital Suite a altres centres i equipaments durant els propers dos anys. "Hem de garantir que els drets digitals arribin a tothom, independentment que siguin de Barcelona o no, o que assisteixin a una escola pública, concertada o privada. Les administracions hem de passar a l'ofensiva contra les big tech, que creen necessitats i posen les seves normes del joc", ha assegurat el regidor Pau Gonzàlez.