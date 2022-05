Tres persones han mort i una ha resultat ferida greu en un incendi que s'ha declarat aquesta matinada en un bloc de pisos a Santa Coloma de Gramenet, segons han informat els Bombers. El foc ha tingut lloc al número 23 del carrer de Sant Joaquim, al centre de la ciutat, a tocar del Teatre Segarra, segons ha informat l'Ajuntament. També hi ha tres persones ferides lleus. Els Bombers ja han extingit les flames i, en un primer moment, sembla que l'edifici de tres plantes no té danys estructurals.

Els Bombers han apagat el foc a les 4.53 de la matinada

El consistori ha activat el servei d'atenció social per als veïns de l'immoble i ha agraït el treball de tots els cossos d'emergència. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 4.29 hores i hi han desplaçat 10 dotacions. En arribar, han localitzat un incendi que afectava la sala de comptadors de l'edifici, a la planta baixa, així com també la segona planta. Al replà del primer pis s'ha localitzat el cos sense vida d'una persona. La segona víctima s'ha localitzat al replà de la segona planta i la tercera dins de l'habitatge afectat.



A la part posterior d'aquest mateix pis han trobat una dona amb cremades al cos, que ha estat extreta de l'habitatge i transferida al personal sanitari de Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'ha evacuada en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron. El SEM ha atès tres persones més: un home de 71 anys donat d'alta in situ; i un home de 31 anys i una dona de 30 ferits lleus, tots dos evacuats a l'Hospital de l'Esperit Sant.

El foc ha quedat totalment apagat a les 4.53 hores. Els Bombers han ventilat el lloc i han revisat l'edifici, descartant cap afectació estructural a causa del foc. En paral·lel, s'han activat les companyies de serveis perquè inspeccionin l'estat de les instal·lacions. Com a mesura preventiva, s'ha tallat el subministrament elèctric i de gas de tot l'edifici.



El SEM hi ha desplaçat tres unitats de comandament, dos de suport vital avançat, tres unitats bàsiques i una de suport logístic. Dels Mossos, hi han treballat cinc patrulles, que s'han fet càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de les caues de l'incendi. Per últim, hi ha treballat efectius de la policia local.



El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha expressat el seu condol als familiars i amics de les víctimes. A través de les xarxes socials, ha explicat que està en contacte amb l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon.