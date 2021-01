El Suprem avala la sentència de l'Aragó i les obres de Sixena no tornaran a Catalunya

Les obres d'art de Sixena del MNAC i el Museu de Lleida no tornaran a Catalunya. El Suprem ha desestimat els recursos de la Generalitat, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Consorci del Museu de Lleida contra la sentència de l'Audiència Provincial d'Osca, en la qual es declarava nul·la la venda de les 96 obres d'art del Monestir de Sixena. En una sentència de més de 130 pàgines, el ple no considera vàlids els contractes de compravenda en entendre que la titular dels béns va ser una persona jurídica "diferent i independent de la que va actuar com a venedora". La sala Primera del Suprem reconeix també "l'especial complexitat jurídica del litigi", que justifica que no s'interposin costes en el procés.

El ple no considera vàlids els contractes de compravenda en entendre que la titular dels béns era una persona jurídica diferent de la venedora

La titular dels béns, segons la sentència, era la Reial Ordre del Monestir de Sant Joan de Jerusalem de Sixena, mentre que la que va actuar com a venedora va ser la Reial Ordre del Monestir de Sant Joan de Jerusalem de Valldoreix. Es tracta, segons el tribunal, d'entitats religioses "diferents" dotades per tant "d'una personalitat jurídica independent".



Segons es recull en la interlocutòria, els béns en litigi formaven part d'un tresor artístic del Monestir de Sixena en la data en què va ser declarat Monument Nacional, pel qual el règim de protecció propi de la declaració "s'ha d'estendre també a aquest tresor artístic". Tot i així, la sala no comparteix la causa de la nul·litat, apreciada per l'Audiència d'Osca, i vinculada a la infracció de les normes de protecció del patrimoni històrico-artístic i a la consideració dels objectes venuts "com a béns fora de comerç".

El Govern ho qualifica de "greu precedent"

El Departament de Cultura ha afirmat que un cop analitzada la sentència "decidiran les accions que cal emprendre". En un comunicat, ha assenyalat la "preocupació" que genera aquest cas al món de l'art pel "greu precedent" que suposa, a partir del qual es pot provocar un "allau de reclamacions", administratives o judicials similars arreu del món, i desestabilitzar tot el mapa museístic. L'Executiu també ha apuntat que desconeix per què el govern aragonès "només" ha reclamat les obres a les institucions catalanes i no pas les que hi ha en altres museus, per exemple a Madrid. D'altra banda, el conseller de Cultura d'Aragó, Felipe Faci, ha manifestat la seva satisfacció davant una decisió que considera que "atribueix de manera definitiva" la propietat de les 97 obres afectades, i s'ha mostrat confiat que el litigi obert en relació a les pintures murals segueixi el mateix recorregut.