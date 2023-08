El Suprem confirma la condemna de quatre anys de presó a un fisioterapeuta del Barça per abús sexual

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de quatre anys de presó imposada a un exfisioterapeuta del FC Barcelona per abús sexual per fer tocaments a una empleada del club sense el seu consentiment durant una sessió de fisioteràpia.

Treballava al club des de feia 30 anys

El condemnat treballava com a fisioterapeuta i osteòpata al club des de feia 30 anys, primer, com a coordinador i a l'equip de primera divisió, i el 2016, quan van passar els fets, com a fisioterapeuta dels empleats del club.

La treballadora patia un bloqueig al cap i al coll derivat de la patologia que patia i el metge del club li va recomanar un tractament de fisioteràpia. No obstant, l'home li va tocar els genitals i els pits sense guants. Després dels fets, la dona va patir un trastorn adaptatiu amb ansietat reactiva i va estar dos mesos de baixa.



La sala penal desestima el recurs de cassació interposat pel condemnat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va confirmar la dictada per l'Audiència de Barcelona per un delicte consumat d'abús sexual.

A més de la pena de presó de quatre anys, la sentència de primera instància li va imposar una pena accessòria d'inhabilitació especial per a l'exercici de la professió d'osteòpata o fisioterapeuta per un termini de dos anys i el pagament d'una indemnització de 10.000 euros per els danys i perjudicis causats a la dona. El FC Barcelona va ser declarat responsable civil subsidiari de la quantitat.

Rebutja que la pràctica estigués justificada sanitàriament

El tribunal rebutja la hipòtesi del recurrent que la seva actuació estava justificada sanitàriament i assenyala que les manifestacions de la víctima sobre tocaments en pits i estiraments als mugrons, amb moviments que de cap manera poden justificar-se des d'una perspectiva terapèutica, priven en bona mesura de crèdit la resta d'al·legats de l'acusat.

"Són actes de contingut sexual no legitimats per un inexistent consentiment"

Afegeix que "són actes de contingut sexual no legitimats per un inexistent consentiment. Suposa un salt en el buit dir que en no haver fet protesta expressa --tret de les molèsties per la menstruació-- a la sessió anterior i acudir a la següent cita, calia donar per suposat el consentiment".