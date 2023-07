Una nova unitat dels Mossos controlarà els agressors sexuals amb un alt risc de reincidència

Durant el primer semestre de 2023, els Mossos d'Esquadra van instruir un total de 2.063 denúncies per violències sexuals, un 16% més que el mateix període de l'any passat. Pel que fa a les persones ateses, el nombre s'eleva a 2.412. Segons dades publicades pel Departament d'Interior, 935 de les víctimes que hi ha hagut aquests primers mesos de l'any són menors d'edat. En el 62% dels casos, l'autor dels fets era conegut per la víctima.

Amb l'objectiu de lluitar contra les agressions sexuals posant el focus en l'agressor i protegir la víctima, el Departament d'Interior i han posat en marxa una nova Àrea Central de Violències Sexuals dels Mossos d'Esquadra que tindrà una Unitat Central d'Intel·ligència per analitzar perfils i controlar els agressors sexuals amb un alt risc de reincidència.

La nova àrea ha estat presentada aquest dijous pel conseller Joan Ignasi Elena i la portaveu de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, que ha explicat que la nova unitat centralitzarà el control dels agressors amb risc de reincidència o amb mesures judicials de tot Catalunya i donarà pautes d'actuació a totes les Unitats d'Investigació del territori.

"Per primera vegada es centralitzarà tota la informació dels agressors que tinguin una ordre judicial o fiscal"

"Per primera vegada es centralitzarà tota la informació dels agressors que tinguin una ordre judicial o fiscal", ha detallat la portaveu de Mossos. A més, la unitat passarà de tenir 27 membres a 52, que s'incorporaran després de l'estiu.

La nova estratègia garantirà el control de les persones excarcelades, la supevisió i coordinació amb ordres europees o internacionals i el control, distribució i assignació a les comisssaries de referència dels requeriments judicials sobre els agressors.



Intel·ligència estratègica 2.0

La intel·ligència policial tindrà un paper més rellevant. Escudé ha assenyalat que es podran detectar característiques físiques, psicològiques, motivacionals, de modus operandi o fins i tot preferències victimològiques similars en els agressors creant així perfils detallats.

La portaveu ha apuntat que fins ara hi havia una intel·ligència "operativa" enfocada a la resolució de casos i una d'estratègica enfocada al fenomen i a la prevenció del delicte.

Ara, amb el nou model, el cos de Mossos d'Esquadra "vol arribar a una intel·ligència estratègica 2.0 en què l'estudi del fet delictiu porti a disposar, per exemple, d'una escala de perillositat que indiqui el risc de reincidència per determinar prioritats d'investigació", ha explicat Escudé.

Un miler de potencials agressors sexuals

S'estima que a Catalunya hi ha un miler d'agressors sexuals potencials. Concretament, hi ha 18 condemnats en llibertat amb alt risc de reincidència sobre els quals la fiscalia ha ordenat un seguiment, entre d'altres.

La nova estratègia està aprovada des del mes de maig i entrarà en funcionament "el més aviat possible", després d'un procés de selecció de personal amb perfils especialitzats amb l'àmbit.