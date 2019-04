Els magistrats de la Sala penal del Tribunal Suprem comencen a albirar l'última etapa del judici a la cúpula del procés, tot i que encara queda molta pista per davant. Segons la diligència d'ordenació donada a conèixer aquest dimarts per l'Alt Tribunal, la fase de prova testifical hauria d'acabar el 20 de maig, tres mesos i una setmana després de l'arrencada del judici.



Això no significa que no puguin quedar testimonis pendents de declarar en aquesta data, i per tant que la sala que presideix Manuel Marchena es vegi obligada a estirar encara més els terminis. Tampoc que pugui assegurar-se quan conclourà el judici, si bé les defenses donen per fet que no acabarà abans de mitjans o finals del mes de juny, com a molt aviat.

Encara han de comparèixer diversos perits i han de revisar-se els documents escrits o audiovisuals aportats per les parts

Una vegada conclosa aquesta etapa, la Sala haurà d'escoltar a diferents perits -fase pericial- i després acollir la fase documental, amb la presentació de diversos documents i innombrables vídeos, fotografies i enregistraments sonors sobre el que va passar en la jornada de l'1 d'octubre de 2017, quan va tenir lloc el referèndum sobiranista, i el 20 de setembre d'aquest any, la concentració davant la seu de la Conselleria d'Economia de la Generalitat, entre altres dates destacades.



Així, a la diligència d'ordenació donada a conèixer aquest dimarts apareixen els noms dels 123 testimonis citats el maig, entre ells el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró (13 de maig) ,l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias (citat el 6 de maig), o l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.



Juntament amb Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet o Lluis Guinó -que atestaran el 14 de maig-, Boya també ha estat processada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, (TSJC) en el marc de la causa de la Mesa del Parlament, separada pel Suprem de la principal, el desembre de 2018.



Fins avui, el tribunal ha acollit les testificals de prop de 300 testimonis, dels més de 500 que van ser autoritzats en el seu moment. Finalment les defenses han desistit de cridar alguns d'ells, però ni això ni els esforços del tribunal basten per complir el termini inicialment previst. Al febrer, el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va estimar que el judici no duraria més de 3 mesos, però gairebé des de l'arrencada de la causa s'antullava evident que el tribunal del procés no aconseguiria acabar en aquest breu termini.