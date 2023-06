Una tècnica pionera a l'hospital de Sant Pau permet extirpar un nòdul pulmonar en una única visita al quiròfan

L'hospital de Sant Pau de Barcelona ha realitzat per primera vegada a Europa un triple procediment de detecció, marcatge i operació d'un nòdul pulmonar amb el robot Da Vinci en una única visita al quiròfan. Aquesta pràctica facilita la reducció de proves postoperatòries i de possibles complicacions postquirúrgiques pel pacient, amb l'impacte que això suposa en la seva qualitat de vida.

També representa un salt qualitatiu en la precisió del diagnòstic i disminueix la mortalitat per aquesta patologia. Aquesta fita ha estat possible gràcies al treball conjunt d'un equip multidisciplinari de professionals del centre sanitari barceloní. "Fins ara els pacients havien de venir el dia abans o el mateix dia per fer-se un TAC i poder posar el radiotraçador per marcar el nòdul pulmonar que calia ressecar", explica el doctor Juan Carlos Trujillo, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica de Sant Pau.

Ara, un cop el pacient està sedat i intubat al quiròfan, es fa el diagnòstic, el marcatge i l'extirpació. "Aconseguim fer tres procediments en una mateixa intervenció", ha assegurat Virginia Pajares, coordinadora de la Unitat de Broncoscòpies del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia de Sant Pau.

Tres fases en una única visita al quiròfan

La primera fase consisteix en fer una broncoscòpia que permet l'accés al nòdul pulmonar perifèric mitjançant la ruta prèviament planificada. Pajares ha explicat que "els bronquis són una estructura complexa, es ramifiquen en conductes cada cop més petits, creant una mena de laberint". Aquesta tècnica "ofereix un major rendiment diagnòstic de les lesions pulmonars sospitoses de malignitat que la broncoscòpia convencional, perquè permet marcar exactament el nòdul que cal ressecar i ofereix un accés més precís i acurat fins i tot a nòduls perifèrics i molt més petits", ha dit la doctora.

La segona fase és el marcatge, que en aquest cas és doble: visual, amb un tint de color verd fluorescent; i anatòmic, amb un radiotraçador que permet veure quins són els marges quirúrgics del nòdul pulmonar. Amb això, la precisió és molt més gran.

En l'última i tercera fase, els cirurgians toràcics realitzen l'extirpació del nòdul prèviament localitzat i doble marcat mitjançant cirurgia robòtica emprant la ruta establerta en la broncoscòpia per navegació electromagnètica. Segons Trujillo, "la cirurgia amb el robot Da Vinci millora el camp de visió del cirurgià i és una tècnica molt més precisa i mínimament invasiva que redueix la morbimortalitat del pacient i accelera la seva recuperació".

El procediment s'ha dut a terme amb un equip multidisciplinari de professionals de diversos Serveis de l'Hospital de Sant Pau. Segons Trujillo, "el treball conjunt dels equips braç a braç tant de forma prèvia com en el quiròfan ha estat fonamental, i al final qui més se'n beneficia d'aquesta col·laboració tan estreta és el pacient".