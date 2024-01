El testament vital es podrà fer al CAP o a l'hospital 

El testament vital es podrà fer directament des del CAP, l'hospital o un centre sociosanitari. Ja no caldrà anar a la notaria ni demanar a tres testimonis per formalitzar el document de voluntats anticipades (DVA). Només caldrà la firma d'un metge o infermera. Fa gairebé tres anys que va entrar en vigor la Llei de l'Eutanàsia a l'Estat espanyol.

Es tracta d'una proposició de llei aprovada al ple del Parlament. La iniciativa, impulsada conjuntament pel PSC, Junts i els comuns ha tingut el suport de tots els grups parlamentaris tret dels de Ciutadans i el Partit Popular, que s'hi han abstingut. Vox ha votat en contra. Les modificacions no s'aplicaran fins al cap de dos mesos des que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat.

Els requisits per deixar el testament vital fet són tenir 18 anys, estar en plenes capacitats mentals i intel·lectuals i ser lliure en la decisió

És un canvi impulsat per l'Associació Dret a Morir Dignament que vol facilitar el registre de les últimes voluntats i permetre que qualsevol ciutadà tingui la capacitat de decidir com vol ser tractat mèdicament en la recta final de la vida quan ja no pugui expressar la seva voluntat. L'entitat havia demanat aquesta simplificació de tràmits perquè creu que no tothom té la capacitat econòmica per pagar les costes notarials o tres persones que puguin fer de testimonis.

El DVA és un document que dona autonomia al pacient a l'hora de prendre decisions relatives a la salut en cas de tenir una malaltia incurable o discapacitat, per exemple. El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor vàlid amb el metge en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per si mateixa.

Els requisits per deixar el testament vital fet són tenir 18 anys, estar en plenes capacitats mentals i intel·lectuals i ser lliure en la decisió.