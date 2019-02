Torra apel·la a la comunitat internacional perquè se sumi "al clam del poble de Catalunya"

Després d'acomiadar els presos a Brians II, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha encapçalat un consell executiu extraordinari que ha servit per mostrar el suport als encausats. Posteriorment, Torra ha llegit una declaració institucional acompanyat de tots els consellers, amb les únics excepció d'Alfred Bosch (Exteriors) i Jordi Puigneró (Polítiques Digitals), que estan de viatge oficial. En el missatge, llegit en català i en anglès, Torra ha manifestat que "som a les hores prèvies d’un judici que canviarà per sempre el nostre país i la seva relació amb el Regne d’Espanya. Es jutjaran persones honorables per haver volgut donar la veu al poble de Catalunya de manera escrupolosament democràtica i pacífica. Som, per tant, davant d’un judici també contra el dret d’autodeterminació de Catalunya i contra la democràcia".



Després d'explicar que aquest matí s'ha trobat amb els presos polítics, Torra afegeix que "sabem que no s’han de defensar de res, perquè no han comès cap delicte. Van a denunciar l’Estat per la vulneració de drets civils i polítics i per aquesta repressió descarnada que causa preocupació aquí i arreu del món". Torra ha apel·lat a la comunitat internacional perquè "se sumi al clam del poble de Catalunya en defensa dels principis i valors que han de fer del món un lloc més just, més segur i més lliure". "El problema dels processats en aquest judici (...) és també un problema de la comunitat internacional i, especialment, de la Unió Europea. Som ciutadans europeus amb uns drets i unes llibertats que han de ser protegits per les institucions comunitàries".

Torra considera que durant el judici hauran de ser "l’altaveu de la denúncia col·lectiva d’allò que no hauria d’haver passat mai a l’Europa del segle XXI" i hauran de fer arribar "el clam de justícia i llibertat dels presos polítics a tots els racons possibles". En la declaració s'afegeix que des de l'1-O de 2017, s'ha demostrat "la vulneració impune dels drets fonamentals" per part de l'Estat amb expressions com la "presó preventiva utilitzada com a escarment i condemna abans del judici", la "liquidació dels drets parlamentaris més elementals", l’intent de modificació de la composició del Parlament sorgit d’unes eleccions imposades, l’impediment de la investidura del candidat proposat per la majoria parlamentària o la continuada judicialització de la política..



Per tot plegat, l'Executiu català demana ara al Govern espanyol "valentia, coratge i voluntat d’emprendre els canvis democràtics que Espanya necessita per homologar-se a les democràcies plenes i avançades del món". I, segons l'executiu català, "l'única fórmula que pot garantir aquests canvis és el diàleg, la negociació i l’exercici del dret d’autodeterminació de Catalunya".