Torra demana consens a l'oposició per reactivar l'economia i retreu a comuns i PSC la manca de competències

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha retret als comuns i al PSC la manca de competències de Catalunya davant la recentralització pel decret de l'estat d'alarma, i ha lamentat haver estat "el 20% d'aquesta legislatura sense competències". "Per una idea o per una altra, on anem a picar sempre és en l'autogovern de Catalunya", ha lamentat.



En la sessió de control al Parlament, Torra ha posat en valor la gestió del Govern, que "ha treballat amb serenitat, prudència i sempre al costat del rigor científic i les recomanacions de les autoritats sanitàries". El president ha demanat "consens" a l'oposició per garantir els llocs de treball i facilitar la reactivació de l'economia un cop passi l'emergència sanitària.

Torra ha reiterat les demandes del Govern per fer front a la situació, com l'ampliació del pressupost de la Generalitat per part de l'Estat. "El nou futur que s'intueix anirà de sobirania i recursos", ha apuntat. Torra ha reclamat que s'augmentin les partides, que s'elimini el topall del 0,2% d'endeutament permès i es financiïn els 4.000 milions que ha costat la crisi sanitària. A més, ha repetit que els ajuntaments puguin utilitzar els romanents i superàvits per fer front a l'emergència social.



Torra ha retret a la portaveu dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que el Govern espanyol no hagi posat en marxa algunes mesures socials i econòmiques com l'ingrés mínim vital o la prestació per les cures a persones dependents que demana la Generalitat, així com que "milers de treballadors no hagin cobrat l'ERTO". "No ens ha de preocupar endeutar-nos", ha assenyalat Torra. El president ha reafirmat que cal "salvar els llocs de treball" i ha demanat a Albiach que no doni "ni una lliçó d'atac als treballadors". El president s'ha referit al Govern espanyol com a "govern militaritzat" per posar al capdavant de les rodes de premsa càrrecs de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit.

Torra ha manifestat la voluntat d'estar al costat del sector del turisme, que representa un 15 % del PIB català: "Farem el possible perquè se'n surti". Així mateix, ha apuntat que el Govern ha sabut "traslladar confiança" a la ciutadania amb la seva gestió, fent "passos en els primers instants", com la proposta del confinament total o dotant els treballadors i les empreses de mesures de protecció, ha dit.



La CUP, però, ha retret a Torra que "diu moltes coses que són de sentit comú, però no les fa", frase a la qual el president ha respost referint-se a la manca de competències i recursos, i ha assenyalat que hi ha hagut "un 155 sanitari".



Torra ha demanat a Ciutadans, a qui s'ha dirigit com a "socis del Govern [espanyol]" després que facilitessin per segona vegada l'extensió de l'estat d'alarma, que ajudin la Generalitat en la seva demanda de més recursos que permetin la reactivació de l'economia a través d'un consens amb tots els grups.