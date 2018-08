Torra, a les portes de la presó de Lledoners: "Estem més forts que mai  per fer realitat la República catalana" 

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agrait que la gent "es mulli" per la independència. "Estem més forts que mai per fer realitat la República catalana", ha afirmat, sota la pluja i davant més d'un miler de persones concentrades a les portes del centre penitenciari de Lledoners, on l'ANC i Òmnium Cultural han covocat un acte propi per les víctimes del 17A i en homenatge a l'exconseller d'Interior, Quim Forn, empresonat en aquest penitenciari.



Torra ha explicat que en l'acte del matí faltava gent a Barcelona. "Uns estan aquí", a la presó, i uns altres a l'exili, ha agregat. També ha agrait haver estat acompanyat durant tot el dia per la Laura Masvidal, companya de Quim Forn, que ha representat segons ell als absents. La presència de Masvidal a l'acte de Barcelona ha posat una nota de tensió política a l'acte de l'Ajuntament quan ha dit al rei Felip VI que no és ella qui hauria de ser allà.



Durant l'acte, els assistents corejaven el nom de Laura i la frase "no esteu sols”.

Parafrasejant a Jordi Cuixart, Torra ha asseverat: "Nosaltres no ens defensem. Ataquem […] No ens hem de defensar de res perquè Europa ens ha donat la raó […] No pararem fins a fer efectiva la República". "Això és un compromís de tot el Govern i de la majoria sobiranista del Parlament", ha afirmat per concloure.



Una actuació musical d'un violinista ha posat colofó a l'acte davant de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.

"Per primer cop ens sentim un Estat"

Elisenda Paluzie, presidenta de la Assamblea Nacional Catalana, ha elogiat el treball dels Mossos el 17 d'agost de l'any passat. "Col·lectivament i per primera vegada ens sentim un Estat, i els Mossos van ajudar". "L'1 d'octubre ens sentim poble, el dia del referèndum", ha remarcat. I ha comentat: "Tenim moltes foscors per resoldre", en referència als suposats vincles de l'Iman de Ripoll, artífex dels atemptats, amb el CNI.



"Hem recuperat un Govern de la Generalitat que ha donat prioritat a l'aixecament del 155 i als seus efectes, però queda molta feina per fer", ha afegit Paluzie. "Necessitem recuperar la comunió del 17-A [...] Treballem per a una República dels drets i les llibertats de tots, pels quals la volen i els que no".

⬛️⬜️🔴 @epaluzie 👉 Amb la gestió dels atemptats vam actuar com a veritable país. Pocs mesos després demostràvem que som un poble unit, era l’1-O. El millor recordatori i homenatge que podem fer és aspirar a ser una societat exemplar com aleshores #FemLaRepúblicaCatalana🚩 pic.twitter.com/sZsfC177CJ — Assemblea Nacional (@assemblea) 17 de agosto de 2018

"Els carcellers han tingut vergonya de mirar-li a la cara"



Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, ha fet referència a l'acte d'homenatge amb autoritats del matí a Barcelona. "Els carcellers han tingut vergonya de mirar-li a la cara", ha dit, en relació al silenci del rei, de la reina i de Pedro Sánchez, quan Quim Torra els ha presentat a Laura Masvidal. "Cap rei es pot atorgar el protagonisme en un acte com el d'avui", ha dit Mauri, qui ha exclamat: "Vergonya!". I ha afegit: "Avui és dia d'homenatge a les víctimes i agraïment als servidors públics; només ells són els protagonistes".

Masvidal: "Ja n'hi ha prou"

Laura Masvidal, parella de l'ex-conseller Forn, ha comentat que ja fa massa dies que es concentren a les places per manifestar rebuig a la repressió. "Ja prou", ha dit, de tenir a gent empresonada sense judici. Els concentrats repetien a crits la mateixa frase: "Ja n'hi ha prou", “ja no hi ha por”. Ha mostrat una samarreta signada pels presos i ha afirmat: "El que ha portat als nostres dirigents a la presó ha estat la seva defensa dels drets civils i la democràcia".

Laura Masvidal, companya del Conseller @quimforn ens adreça paraules plenes d’emoció. Parla de justícia, de defensa dels drets democràtics i denuncia la venjança de l’Estat. pic.twitter.com/s1g9ujIvzc — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 17 de agosto de 2018

Homenaje de Torra a Forn



A la tarda Quim Torra, ha visitat a la presó de Lledoners a l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn, a la presó preventiva, acompanyat de la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i del conseller d'Interior, Miquel Buch. El president ha volgut així reconèixer la labor de Forn en les hores posteriors als atemptats de l'any passat, ja que llavors exercia com a titular del Departament, i que també ha reconegut l'acte organitzat per les entitats Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.