Totes les afectacions al trànsit i transport públic per la Mitja Marató de Barcelona

La 34a edició de la Mitja Marató de Barcelona aplegarà aquest diumenge 28.000 corredors, una xifra rècord. La competició, que arrencarà a les 8:30 hores, i per primera vegada, des del passeig de Picasso, passarà per alguns dels llocs més emblemàtics de Barcelona i provocarà alteracions de trànsit. De fet, algunes línies d'autobús es veuran afectades, sobretot als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí.



Els corredors aniran per l'avinguda del Marquès de l'Argentera, el passeig d'Isabel II, el passeig de Colom i el de Josep Carner. La competició continuarà per l'avinguda del Paral·lel, el carrer d’Entença i la Gran Via de les Corts Catalanes fins al carrer de Bailèn i la ronda de Sant Pere. Després es desviarà pel passeig de Sant Joan, el de Lluís Companys, Buenaventura Muñoz, Pallars, la Llacuna, Perú i Josep Pla.

La recta final de la cursa passarà per la Gran Via de les Corts Catalanes, la rambla de Prim, l'avinguda Diagonal, el carrer d'Espronceda, la plaça de Llevant, el passeig del Taulat i el de Garcia Fària fins a l’avinguda de Litoral. Finalment, els corredors es desviaran pels carrers de l'Arquitecte Sert, Salvador Espriu i Marina, fins al passeig de Pujades, on finalitzaran el recorregut. Per tant, totes aquestes vies es tallaran en algun moment del matí de diumenge.

Línies d'autobús afectades

Segons detalla Transport Metropolità de Barcelona (TMB), competició pot alterar el recorregut o la freqüència de pas d'una quarantena de línies d'autobús: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 52, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 136, 141 i 192.

A banda, hi haurà alteracions també en les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic. A més, el servei de la línia T4 del Trambesòs quedarà interromput des de les 7:45 fins a les 13:00 hores.



Els recorreguts es veuran limitats o alterats de 8:00 a 13:00 hores aproximadament. Es recomana l'ús del Metro en aquesta franja horària i en els desplaçaments per l'entorn dels llocs per on transcorrerà la competició.



Rècord de participació femenina

La 34a edició de la Mitja Marató Barcelona serà una de les més multitudinària d'Espanya i la segona més gran d'Europa. És l'edició amb un percentatge més alt de participació internacional en la història de la prova, un 40%, comptant amb 98 nacionalitats representades.

Paral·lelament, hi haurà més dones que mai, perquè, tot i que es repeteix el 35% de participants femenines com en les darreres dues edicions, el número absolut ascendeix fins a més de 9.800 corredores.