L'Audiència de Barcelona jutjarà els propers 5 i 6 de febrer 13 membres dels CDR que van participar en una acció davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), seient a les escales i lligant-se amb una cadena entre ells. La concentració es va produir el passat 23 de febrer de 2018 per denunciar la repressió judicial contra el moviment independentista. Els encausats s'enfronten a penes d'entre un i dos anys i mig de presó pels delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu.



En una roda de premsa, els membres del CDR han denunciat que s'estigui "criminalitzant el dret a protesta" i han acusat la Fiscalia de buscar "la repressió del moviment independentista", fent unes peticions de pena amb motivacions "polítiques". La portaveu del col·lectiu en suport als encausats, Judit, ha llegit un manifest on explicaven que l'acció va consistir a "bloquejar l'entrada del TSJC fent una asseguda massiva a les escales del tribunal" i que eren unes 250 persones, de les quals 14 van ser detingudes, una menor.



Just després de la roda de premsa, els Mossos d'Esquadra han identificat dos dels manifestants. També han volgut identificar l'advocat dels activistes, Eduardo Cáliz, qui s'ha negat a fer-ho i ho ha denunciat per les xarxes socials.

Avui, informant els mitjans de comunicació de la convocatòria d'un judici, agents Mossos d'Esquadra m'han demanat la identificació sense més motiu que la roda de premsa, cosa a la qual m'he negat. Durant el dia d'avui demanaré emparament a @comunicacioicab pic.twitter.com/GK9coRQSpq — Eduardo Cáliz (@ECaliz_) November 28, 2019

Cáliz ha afirmat que es vol jutjar una gent "que ha mostrat el seu malestar, el seu compromís en la lluita contra l'aplicació del 155 i l'assenyalament de la cúpula judicial". També ha afegit que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) "en diverses resolucions, ha assenyalat que assegudes, talls de carreteres i de carrers, encara que puguin causar molèsties a tercers, formen part del legítim dret de manifestació".



Els encausats també han recordat que, mesos després de l'acció, desenes de manifestants van repetir-la el setembre de 2018, però que en aquell cas no va haver-hi cap detenció. Sí que es va obrir un procés administratiu contra deu persones.