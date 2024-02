Troben un projectil de 1895 en un edifici municipal de Sitges

Un treballador d'un edifici municipal de Sitges (Garraf) ha trobat un projectil d'artilleria de 1895. L'empleat l'ha localitzat en un espai de magatzem del Centre Cultural Miramar i ho ha notificat a la Policia Local, que al seu torn ha avisat els Mossos d'Esquadra.

La policia catalana ha enviat a Sitges l'equip especialitzat Tedax, que ha retirat l'explosiu per fer-ne la detonació controlada. Els cossos policials recorden que qualsevol artefacte explosiu que es trobi no s'ha de tocar ni moure de lloc, ja que la seva manipulació pot ser perillosa. Cal trucar al 112 per a què els especialistes procedeixin a retirar-lo.

Segons les últimes dades dels Mossos d'Esquadra publicades recentment, a les comarques del Penedès i Garraf s'han localitzat 129 explosius bèl·lics en els darrers dotze anys.

Un mapa interactiu d'artefactes

Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un mapa interactiu amb els 8.250 explosius localitzats a Catalunya relacionats amb conflictes bèl·lics: des de les Guerres de Successió, passant per les Carlinades, la invasió napoleònica, i sobretot, la Guerra Civil espanyola, ja que es considera que entre un 10 i un 20% dels artefactes que es van llençar durant el conflicte no van explotar i es troben repartits pel territori.

Fa poc, en el fals sostre d'un domicili de Castellbisbal (Vallès Occidental) que va ser seu de la CNT el 1939 van aparèixer amagades 12 granades de mà.