El TSJC ajorna el judici contra Jové, Salvadó i Garriga per l'1-O perquè no coincideixi amb la campanya electoral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit ajornar el judici contra el diputat d'ERC Josep Maria Jové, el president el Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per l'1-O, que estava previst que s'allargués del 10 d'abril a finals de maig.

El tribunal al·lega que el judici coincidiria parcialment amb la campanya electoral per al 12 de maig. Ara el tribunal haurà de dictar noves dates per al judici. En canvi, desestima la petició de les defenses de suspendre les vistes orals a l'espera de l'aprovació de la llei d'amnistia.

Jové i Salvadó estan acusats dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació, i Garriga, del delicte de desobediència greu a l'autoritat. La Fiscalia demana set anys de presó i 32 anys d'inhabilitació per a Jové, més de sis anys de presó i 27 anys d'inhabilitació per a Salvadó i un any d'inhabilitació per a Natàlia Garriga, a més de diverses multes. A Jové i Salvadó els demana també més de 700.00 euros en concepte d'indemnització a l'erari públic pel "perjudici patrimonial causat".

Els magistrats recorden que un dels acusats, Jové, és diputat al Parlament, i una altra, Garriga, consellera de la Generalitat, tots dos del mateix partit, mentre que l'acusació popular, Vox, també concorre a les eleccions catalanes. Totes les parts del procediment han estat d'acord que la celebració del judici podia interferir en la campanya electoral i viceversa.

Rebutja suspendre el judici

D'altra banda, per al tribunal, la simple tramitació de la llei d'amnistia no pot suspendre el judici perquè aquest supòsit no està prevista a les lleis processals fins que no s'hagi publicat la nova legislació. A més, els magistrats consideren que actualment la llei no pot ser tinguda com un fet cert amb capacitat d'interferir o alterar el curs del judici. No obstant, la seva eventual promulgació i publicació sí que faria que el tribunal estudiés si es podria aplicar als fets i acusats d'aquest procediment judicial.