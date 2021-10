El TSJC avala l'ús del passaport Covid per obrir l'oci nocturn

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat l'ús de l'anomenat passaport Covid per entrar als locals d'oci nocturn, que podran obrir a partir de la propera mitjanit. La Fiscalia Superior de Catalunya ja s'havia mostrat favorable davant del tribunal a l'exigència del document, d'acord amb el criteri de la Generalitat. Tenint en compte la sentència del setembre passat del Tribunal Suprem que avalava aquesta fórmula, el ministeri fiscal ha qualificat d'"idònia, necessària i proporcionada" la mesura. El tribunal afirma que la mesura no vulnera greument els drets fonamentals dels usuaris, ja que només l'utilitzaran aquells qui vulguin accedir a aquest tipus de locals. També té en compte la reducció de les dades d'incidència de la Covid en les últimes setmanes, sobretot en els sectors més joves.



En una interlocutòria de vuit pàgines, els magistrats de la secció tercera de la sala contenciosa-administrativa avalen la mesura basant-se en les xifres pandèmiques aportades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i també tenint en compte la sentència del Tribunal Suprem que al setembre va avalar el passaport Covid per a les discoteques gallegues.



El decret ara ratificat estableix un aforament màxim del 70%, horaris com abans de la pandèmia i obligatorietat de portar mascareta en tot moment. Només es podrà abaixar la mascareta per beure, i només es podrà beure a la barra. A la pista de ball no caldrà mantenir les distàncies de seguretat, però no es podran consumir begudes i caldrà portar ben posada la mascareta. Ara bé, per entrar a l'interior dels locals caldrà presentar a l'entrada un certificat que asseguri que el client porta la pauta completa de vacunació, que s'ha recuperat del Covid en els últims sis mesos o que ha passat una PCR les últimes 72 hores o un test d'antígens en les últimes 48 hores.