Últim adéu d’Àngel Ros com alcalde de Lleida

Un ple municipal de tràmit i de només cinc minuts de durada ha servit per finiquitar els més de 14 anys d’Àngel Ros al capdavant de l’ajuntament de Lleida, a l’acceptar la seva renúncia a l’alcaldia i com a regidor de la ciutat, després del seu nomenament com a ambaixador d’Espanya a Andorra. L’ex paer en cap, que fins a última hora havia mantingut la incògnita sobre la seva assistència al ple, s’ha assegut al primer banc del públic del saló de sessions, en una imatge atípica, lluny del seient reservat a l’alcalde, que ara ocupa la seva successora provisional en el càrrec, Montse Mínguez. L’alcaldessa en funcions, que ara es disputarà el càrrec en unes primàries amb el segon tinent d’alcalde, Fèlix Larrosa, ha presidit la sessió plenària, que ha comptat amb gairebé la totalitat dels regidors. El ple en sí, s’ha limitat a un tràmit administratiu acceptat per unanimitat: la lectura per part del secretari general, de la renúncia de Ros i la petició de credencial a la Junta Electoral per la incorporació del nou regidor socialista, que serà Joan Queralt, qui va presidir la comissió de l’Horta a l’inici del mandat.

Després del ple, Ros ha destacat que han estat més de 23 anys, en diferents mandats i càrrecs -tenint en compte el seu pas per l’ajuntament als anys 80 com a tècnic-, els que ha dedicat a la Paeria i que el darrer dia ha estat "un cúmul d’emocions, agredolç i amb molts records, la majoria dels quals, agradables". L’oposició, en canvi, ha considerat que no era la millor manera d’acomiadar l’alcalde, ja que no han tingut torn de paraula. El president del PdCat, principal partit de l’oposició a la Paeria, Toni Postius, ha qualificat de "llàstima" que aquest ple "no es fes el dia que va ser escollit ambaixador, ja que ens hagués pogut permetre tenir un debat, com fan tots els alcaldes, mentre que avui només hem donat tràmit a aquest comiat per encetar una nova pàgina". Tot i així, s’ha mostrat convençut que "el canvi de debò" es donarà a les municipals del maig de 2019. Un canvi que, segons han coincidit tots els portaveus dels partits que no governen, permetrà acabar amb més de 20 anys seguits de socialisme a l’ajuntament de Lleida.



La portaveu de Ciutadans, principal suport de Ros en aquest últim mandat en minoria, Ángeles Ribes, ha assenyalat que a partir del 29 d’agost Lleida tindrà un “

"alcalde o alcaldessa en fase d’interinatge, perquè no és el candidat escollit pels lleidatans el 2015, però amb el qual pensen seguir establint acords i negociant per millorar la ciutat". Els acords amb Ciutadans són, juntament amb el suport freqüent del PP, els que han permès a Ros governar la ciutat sense entrebancs al ple durant els últims tres anys, després de perdre la majoria absoluta a les últimes municipals. Al mateix temps, aquest pacte ha tingut un important cost pel líder socialista en forma de desgast de la seva imatge, en un altre moment lligada al sector més catalanista del PSC, en situar-lo com a part del "front del 155", com s’encarregaven de recordar-li sovint els grups independentistes de l’oposició municipal.

Cursa pel relleu a l’alcaldia de Lleida



Ara la incògnita es troba en qui serà el successor de Ros per aquests últims mesos de mandat. El dubte es resoldrà en les primàries que ha organitzat a correcuita l’agrupació local del Partit dels Socialistes per escollir el nou alcalde. Hores d’ara, hi ha dos candidats, la primera tinent d’alcalde i alcaldessa en funcions, Montse Mínguez, i el segon tinent d’alcalde i primer secretari local, Fèlix Larrosa. Aquests dies tots dos s’enfronten en la pugna interna per aconseguir el suport dels militants socialistes.



De fet, els aspirants a succeir Ros, que avui ha mostrat més complicitat amb Mínguez que no pas amb Larrosa, encara poden presentar la seva candidatura fins a aquest dijous, 16 d’agost. A partir de llavors tenen sis dies, entre el 17 i el 22, per aconseguir 92 avals de militants, i el dia 27 tindrà lloc la votació per escollir qui serà el nou alcalde o alcaldessa. El guanyador, que també serà presumiblement el candidat socialista a les pròximes municipals, haurà de ser ratificat pel ple municipal, previst pel dia 29 d’aquest mes, on conclourà tot aquest procés.



Àngel Ros manté per ara el càrrec de president del Partit dels Socialistes de Catalunya, però no es descarta que el primer secretari, Miquel Iceta, busqui també el seu relleu.