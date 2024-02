Unes 300 persones es concentren a Mequinensa en defensa del català com a llengua pròpia de l'Aragó

Unes 300 persones s'han concentrat aquest dissabte a Mequinensa (Baix Cinca) per defensar el català i l'aragonès com a llengües pròpies de l'Aragó. L'acció s'ha dut a terme en el marc de la commemoració del 40è aniversari de la Declaració de Mequinensa, que va establir les bases del reconeixement, dignificació i ensenyament del català a les escoles de la Franja de Ponent, i davant la intenció del govern d'Aragó del PP i Vox de retallar ajudes a entitats que vetllen per les llengües pròpies i eliminar el seu reconeixement a la Llei de Patrimoni.

L'alcalde de Mequinensa, Antonio Sanjuan, ha lamentat que el govern de Jorge Azcón "vulgui fer passos enrere". Actualment, el 7% de la població a l'Aragó parla català i aragonès. Fa només uns dies, més de 250 acadèmics de la Universitat de Saragossa van signar un manifest en defensa dels dos idiomes i els atacs del PP i Vox també han provocat una forta reacció social.

Coincidint amb el dia Internacional de la Llengua Materna, els manifestants han defensat la riquesa cultural i lingüística. De fet, el 90% dels alumnes de les escoles de la franja aprenen el català, segons Sanjuan. "Ara volen tornar 40 anys enrere", ha dit l'alcalde, qui ha reconegut estar "preocupat" perquè el Govern de Jorge Azcón posi dificultats per impartir l'ensenyament del català a l'Aragó.

Així mateix, la vicepresidenta de la Diputació de Saragossa, Teresa Ladrero, ha considerat que la població vol viure "amb normalitat", llibertat d'expressió i igualtat de condicions en el seu dia a dia. En aquest sentit, ha alertat que quedaran "anul·lats" signes d'identitat si el govern de l'Aragó compleix amb les seves intencions.

Per la seva banda, la portaveu socialista a les Corts d'Aragó, Mayte Pérez, ha assegurat que els propòsits d'Azcón en matèria lingüística venen motivats per una "catalanofòbia malaltissa i obsessiva" i l'ha convidat a recórrer el territori per conèixer la seva diversitat. Així mateix, Pérez ha dit que es repeteix el "ridícul" del govern de la popular Luisa Fernanda Rudi, qui fa 10 anys va aprovar anomenar lapao al català de l'Aragó.

La Declaració de Mequinensa reconeix la multiplicitat de llengües al territori i que la llengua catalana que es parla a la Franja Oriental pertany al patrimoni cultural de l'Aragó. El document es va firmar l'1 de febrer de 1984 i va establir les bases del reconeixement, dignificació i ensenyament del català a les escoles aragoneses.