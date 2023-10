La Universitat de Barcelona investiga la mort d'un científic que estudiava una malaltia letal

La Universitat de Barcelona investiga des de fa tres mesos la mort d'un prestigiós científic espanyol que estudiava la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, un trastorn cerebral poc habitual, en un laboratori del centre universitari. Segons ha avançat El País, la UB hauria localitzat milers de mostres no autoritzades en un congelador del laboratori 4141 de la Facultat de Medicina de la UB, on treballava la víctima i amb les quals podria haver tingut contacte.

Les tres institucions investiguen si el científic va manipular les mostres perilloses sense autorització

Segons el rotatiu, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i el consorci públic CIBER, institucions de les quals el bioquímic n'era membre, també s'haurien sumat a la investigació. Les tres institucions investiguen si l'investigador va manipular les mostres perilloses sense autorització.

D'acord amb El País, el bioquímic va començar a treballar a la Universitat de Barcelona el 2018, i pocs anys després va desenvolupar símptomes compatibles amb Creutzfeldt-Jakob. El novembre del 2020 va demanar-se la baixa laboral i li van diagnosticar la malaltia. Va morir amb 45 anys.

Patologia neurodegenerativa

Creutzfeldt-Jakob és una patologia neurodegenerativa que s'incuba en silenci durant anys. Quan apareixen els primers símptomes, demència i rigidesa muscular, pot provocar la mort en menys de sis mesos. És provocada per unes proteïnes anormals anomenades prions, que s'acumulen al cervell. Es calcula que hi ha un o dos casos de Creutzfeldt-Jakob per cada milió d'habitants, i normalment no se sap la causa.

El rotatiu ha indicat que la mort de l'investigador ha generat gran inquietud entre la resta de científics del centre que estan en un estat d'angoixa permanent per por d'haver-se contagiat. En declaracions al rotatiu, Gabriel Capellà, metge i director de l'IDIBELL, explica que han identificat "un màxim de vuit persones" que van treballar al laboratori en aquella època, a més del científic mort i Isidre Ferrer. Alguns daquests companys han necessitat atenció psicològica durant mesos.