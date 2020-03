La vaga del 8-M crida a l'"autoorganizació feminista"

La vaga feminista del pròxim 8 de març a Catalunya fa una crida a "l'autoorganització feminista" des de la unitat d'acció, però respectant la diversitat. Així ho resumeix el lema d'aquest 2020: "Juntes i diverses per una vida digna. Autoorganització i revoltes feministes contra la precarietat i les fronteres". La mobilització finalment se centrarà únicament el 8, malgrat ser un diumenge, després que el moviment rebutgés estendre la vaga al dilluns 9.



El manifest de la coordinadora abasta reivindicacions de molts àmbits amb la voluntat de no deixar ningú fora. Les demandes laborals tornen a copar part del protagonisme, sobretot d'aquells sectors precaris més feminitzats: el treball de cures, la venda ambulant o el treball sexual (un últim punt sobre la prostitució que, tot i generar molta polèmica en el conjunt de l'Estat, a Catalunya aconsegueix conjuminar forces per incloure's en el manifest genèric). Així mateix, la plataforma demana mesures efectives contra la violència masclista, la lluita per recursos col·lectius com l'habitatge o l'escola pública o l'abolició de la llei d'estrangeria.

De nou, el 8-M comença la nit anterior amb diverses marxes nocturnes. A Barcelona es convoca la ja històrica manifestació de la plataforma Se Va a Armar la Gorda a les 20.00 h des del metre de Trinitat Nova de Barcelona. Altres nuclis urbans també celebraran les seves pròpies marxes nocturnes com Girona, Rubí o Esparreguera. Totes elles, no mixtes, és a dir sense homes.



La manifestació unitària que els darrers anys ha reunit centenars de milers de persones sortirà a les 17.00 h des de la plaça Universitat. A les 19.30 h, es llegirà el manifest i actuaran grups de música com la Clika Pika o Roba Estesa. Aquesta, però, no serà l'única manifestació en la capital. Diverses 8M, la plataforma de dones racializadas i/o migrades, convoca a les 8.30 h del matí des de Sarrià per a fer una manifestació "incòmoda" pels barris alts de la ciutat, on es concentren la majoria de treballadores de la llar internes.

Per altra banda, Girona celebrarà la manifestació unitària a les 18.00 h des de la plaça 1 d'octubre, mentre Tarragona ho farà a les 18.00 h des de la plaça Imperial Tarraco. Lleida compta amb dues convocatòries diferenciades per divisions en el moviment: una a les 18.30 h des de la plaça 8 de març convocada per la Coordinadora 8M i una altra a les 18.00 h a la plaça Ricard Vinyes convocada per Marea Lila, una plataforma de formada també per partits i els sindicats majoritaris.



Més enllà d'aquestes convocatòries, el matí de la vaga feminista previsiblement s'iniciarà amb talls de carretera, piquets i accions fins i tot per revelar. Alguns comitès ja han fet públics actes de caràcter més divulgatiu, com són les actuacions de la performance xilena "Un violador en tu camino" a Santa Coloma de Gramenet a les 11.30 h, els "xapabars" (piquets) que recorreran Manresa a partir de les 11.00h o la concentració de dones periodistes a les 12.00 h als Jardinets de Gràcia de Barelona.