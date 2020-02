El moviment feminista convoca vaga el diumenge del 8-M entre dubtes dels sindicats

El dia de la dona treballadora s’apropa i, amb ell, la preparació de la vaga feminista que fa anys que conjura un moviment molt atòmic. Enguany, la coincidència del 8-M amb diumenge ha generat controvèrsia per la manca d’impacte que pot tenir una aturada laboral. L’assemblea coordinadora del 8 de març a Catalunya, oberta per a totes les dones i que es reuneix des del gener, va decidir ara fa més de dues setmanes que convocava finalment una vaga laboral el mateix diumenge, que ja compta amb l’aval de la Intersindical-CSC. Com cada any, però, les decisions d'aquesta assemblea, que sí que està reconeguda pel teixit feminista com l'espai decisori principal, no té el suport de totes les organitzacions sindicals.



L’assemblea general del passat 5 de febrer va decidir que la vaga se celebraria el 8 de març, i no el 8 i el 9 com s’havia proposat inicialment. Fonts participants d’aquesta coordinadora asseguren que la proposta buscava generar més impacte, aturant el mercat laboral també en un dia laborable. Finalment, però, aquesta via es va descartar per falta de forces i per concentrar les accions principals el 8 de març, amb tot el pes simbòlic de la data.



A més, la coordinadora també vol visibilitzar les dones que treballen el diumenge, no només en el treball formal -amb contracte, amb sou o reconegut com a tal socialment-, també aquelles que es dediquen al treball de cures i reproductiu. A la coordinadora de la vaga feminista hi participa l’entramat de comitès de barris i viles organitzats pel 8-M i assemblees feministes diverses estables durant tot l’any.



Com s’ha anat fent fins ara, la jornada previsiblement estarà marcada per les accions que organitzaran els comitès descentralitzats, com ara talls de carretera, cercaviles, piquets informatius per mercats o accions contra alguns centres de treball de sectors històricament feminitzats. A tall d’exemple, durant la vaga feminista de 2018, el comitè de vaga del barri de Sants de Barcelona va entrar al supermercat Mercadona per prendre material higiènic, com ara compreses, tampons i bolquers, i repartir-lo gratuïtament al barri. Durant la tarda se celebrarà la manifestació unitària tant a la capital catalana, que el 2018 va aplegar 200.000 persones, com a altres ciutats de referència catalanes.

Els sindicats dubten de la convocatòria en diumenge

La vaga ja compta amb una convocatòria formal d’un dels sindicats com la Intersindical-CSC. En un comunicat expliquen que prenen aquesta decisió respectant el consens de la coordinadora de la vaga, en la qual representants del sindicat hi participen: "Som conscients de la dificultat que la Vaga sigui en diumenge, ja que en limita el seguiment, però alhora permet fer vaga i visibilitzar els col·lectius que treballen en festius, alguns clarament feminitzats i precaritzats, com ara la neteja, l’hostaleria o la cura de les persones", expliquen. La Intersindical posa al centre la denúncia contra les "violències i les desigualtats que travessen les dones", com ara la bretxa salarial a Catalunya d’un 23% segons dades de la Generalitat presentades aquesta setmana. Aquesta organització, que ha convocat diverses vagues del moviment independentista en els darrers anys, considera que la lluita per la República Catalana i la lluita feminista "són simbiòtiques i ambdues s’incardinen amb la lluita sindical".



Tot i la convocatòria a Catalunya, aquest és el primer cop que no hi ha convocatòria estatal de cara al 8-M. Els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, no han registrat cap convocatòria, ja que consideren que la vaga no servirà com un instrument de pressió prou fort un diumenge. El 2018, ambdós van registrar una aturada de dues hores amb cobertura durant 24 hores, desmarcant-se de la tendència general de la resta de sindicats. Aquest cop, però, organitzaran diverses activitats per denunciar qüestions com la bretxa salarial o la feminització del treball temporal. Aquest dimarts, CCOO ha celebrat una Assemblea de Dones al Casino de l'Aliança del Poblenou, a Barcelona.

Per altra banda, hi ha organitzacions participants de la coordinadora que estan pendents de decidir si convocaran o no el diumenge 8 de març, com ara la CGT, que prendrà aquesta decisió el pròxim 22 de febrer. "Aquest 8-M de 2020, la CGT sota els principis antipatriarcals, anticapitalistes, antiracistes i internacionalistes de la nostra organització, tornem a sortir als carrers en coordinació amb el moviment feminista per a continuar lluitant", expliquen en un comunicat. El 2018, aquesta organització va donar cobertura legal a la vaga de 24 hores.



Altres, com la CNT, que també va donar cobertura legal a la vaga l'any passat, aquest cop no són partidàries de convocar una vaga laboral cap dia, tampoc el 8 de març: "Per fer vaga laboral, si el que es vol és parar la producció, creiem que s’han d’organitzar els comitès des dels centres de treball. És molt complicat parar la producció fent només piquets externs", expliquen fonts de la secció de Gènere de la CNT, que creuen que ha faltat temps per organitzar una bona mobilització.

Les dones migrades, a favor de la vaga el diumenge

La polèmica per la coincidència del 8M amb diumenge, però, referma encara més el que plantegen les dones de Diverses 8M, el comitè format per dones racialitzades i/o migrades que mantenen la crítica antiracista a un moviment feminista eminentment blanc, afirmen: "Els diumenges hi ha gent que treballa, sobretot treballadores de la llar internes", expliquen fonts d’aquesta comissió.



Com han estat fent des del 2017, aquesta plataforma es desmarca de la manifestació unitària de la tarda i convoca una marxa des del barri barceloní de Sarrià fins a la plaça Catalunya, allà on es concentra la gran majoria de treballadores de la llar, als barris més opulents: "Demanem una llei integral contra el racisme a l’Estat i a Catalunya i la ratificació del conveni 189".