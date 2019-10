A poc a poc, la vaga general d’aquest divendres convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) guanya suports. Com és obvi en qualsevol protesta d’aquest tipus compta amb el rebuig de les organitzacions patronals, com Foment del Treball, Pimec o Cecot, i tampoc s’hi han sumat la UGT i CCOO, els dos sindicats més importants de Catalunya. Tampoc el Govern ha fet crides a unir-s’hi, almenys de moment, però els dos partits que en formen part, ERC i Junts per Catalunya, sí que han fet declaracions favorables a la mobilització. Tot i que oficialment les raons de la convocatòria són estrictament laborals, com ara la derogació de les reformes laborals dels anys 2010 i 2012 i l’establiment d’un salari mínim de 1.200 euros, a ningú se li escapa que s’emmarca en la protesta generalitzada contra les condemnes del Suprem als dirigents independentistes.



Pel que fa als serveis mínims, el Departament de Treball ha anunciat que en els àmbits amb més incidència es garanteix el 50% del transport públic a Barcelona, l’assistència sanitària i que els centres educatius restaran oberts.



Agrupacions locals tant de JxCat com d’ERC -com la de Badalona, per exemple- ja han anunciat que aturen l’activitat per aquest divendres, en suport a la vaga. La CUP, com és habitual, també dona suport a la jornada de mobilitzacions, com el gruix de les organitzacions de l’Esquerra Independentista, implicades aquests dies en les protestes contra la sentència del Suprem. Desbordem, el sector anticapitalista dels Comuns, també ha decidit participar-hi. El posicionament suposa desmarcar-se de la línia oficial de Catalunya, que opta per implicar-se només en aquelles mobilitzacions que tinguin un caràcter “transversal”.



També hi ha diverses institucions que han anunciat que se sumen a la vaga, com ara els ajuntaments de Balaguer (Noguera), el Morell (Tarragonès) o Alcarràs (Segrià). Entre les organitzacions laborals, a l’espera de veure quin paper tenen organitzacions molt crítiques amb les condemnes, com la CGT, sí que s’hi han sumat la USTEC, d’ensenyament, o l’assemblea d’estibadors de Barcelona. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anul·lat l’acte d’inauguració de la tradicional Fira de Sant Ermengol, que havia de fer-se divendres, per “la situació excepcional del país”.



En l’àmbit cultural, nombrosos festivals i equipaments també estan suspenent o ajornant activitats programades per divendres, en suport a les mobilitzacions d’aquests dies. Per exemple, el Temporada Alta ha posposat el torneig de dramatúrgia i ha canviat la data de les funcions previstes per al divendres. “El festival mostra el suport als líders independentistes condemnats alhora que se suma a l’aturada de divendres”, afegeix. També s’han cancel·lat nombrosos concerts a diverses sales.



Altres entitats que donen suport a l’aturada són el Centre en defensa del petit comerç (Cadci), Berga Comercial o la Fundació Vila Casas, que ha decidit tancar els diversos museus que té el dia 18. Les entitats i empreses de l’economia social i solidària (ESS) són un altre col·lectiu que participa en molts casos a la vaga i, per exemple, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) participarà en un acte en què es llegirà el manifest “Pels drets i les llibertats”, de rebuig a les condemnes. A més a més, hi ha ateneus cooperatius que aturen l’activitat. També nombrosos comerços i negocis privats s’hi sumen, com la Llibreria 22, de Girona.