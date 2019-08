Víctimes dividides en la commemoració dels atemptats del 17-A a Barcelona

Un minut de silenci, El Cant dels Ocells i flors blanques. Així, amb un acte institucional senzill i que amb prou feines ha durat 15 minuts, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), s’ha commemorat l’atemptat que fa dos anys va deixar 14 víctimes mortals i desenes de ferits a les Rambles de Barcelona. A primera fila, víctimes i familiars, tristament protagonistes de l’acte; més enrere, les entitats i els polítics. En total, uns 200 assistents han recordat els fets d’ara fa dos anys.



L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president de la Generalitat, Quim Torra, el president del Parlament, Roger Torrent, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre d’altres, esperaven el seu torn per plantar una flor blanca al Pla de l’Ós de la Rambla juntament amb representants de tots els partits com Josep Bou, del PP, Ernest Maragall, d’ERC, o Luz Guilarte, de C’s. Amb ells hi havia també alts càrrecs dels diferents cossos policials -Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Guàrdia Civil.



Darrere de les institucions i els representants polítics, diverses entitats de col·lectius musulmans mostraven pancartes de rebuig al terrorisme i rebutjaven la vinculació de l’Islam amb aquest tipus d’actes.



L’austeritat d’aquest segon 17A contrasta amb l’acte que es va organitzar fa un any a plaça Catalunya quan, amb l’aparició de Felip VI es va desplegar una pancarta antimonàrquica en una de les façanes de la plaça que deia “el rei espanyol no és benvingut als Països Catalans”. Així, el que s’havia volgut que fos un acte apolític, es va convertir en un reflex del conflicte territorial entre Catalunya i Espanya.



Aquest any, la commemoració tampoc ha escapat del tot de la polèmica ,ja que l’acte institucional que ha tingut lloc a les 10.00 h no ha estat l’únic que ha homenatjat a les víctimes. L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) ha organitzat un acte paral·lel a l’inici de les Rambles, considerant que el primer seria un esdeveniment “més aviat polític” i argumentant que se senten “oblidats”.



En aquesta commemoració, també breu i amb una ofrena de flors, hi han assistit l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo, regidors i diputats de PP i Ciutadans i comandaments de Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana, entre d'altres.



Per la seva banda, i com ja va fer l’any passat, el president Quim Torra visitarà al que en el moment dels atacs era conseller d’Interior, Quim Forn, a la presó de Lledoners. Forn també ha commemorat els fets amb un tuit que diu “Un sentit record per a les víctimes i familiars. I el meu reconeixement als Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Serveis d’Emergències, Protecció Civil... per la gran feina realitzada”. Torra també participarà demà en l’acte de Cambrils que homenatja les víctimes que hi va haver en aquesta població en un segon atac terrorista.