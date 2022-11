El Vida 2023 confirma Suede, Lori Meyers, El niño de Elche, Núria Graham i Julieta

El festival musical Vida ha sumat els anglesos Suede com a caps de cartell internacionals per a l'edició del 2023. Ho han anunciat aquesta tarda de dilluns els promotors del certamen de Vilanova i la Geltrú.

Al costat dels britànics s'han confirmat, a través del seu canal de Twitch, una quinzena més d'artistes com ara Lori Meyers, El Niño de Elche, Valeria Castro, La Costa Brava, La Plazuela i Ghouljaboy. També s'afegeixen al Vida els catalans Núria Graham, Julieta, Ernest Crusats, Habla de mí en presente, Galgo Lento, Rombo, Massaviu, Alba Morena i Selva Nua.

Aquests noms s'afegeixen als confirmats setmanes enrere com ara Julieta Venegas, Jorge Drexler, The Libertines, Franc Moody, Spiritualized i Alex Amor, entre d'altres artistes d'una edició que se celebrarà els dies 29 i 30 de juny, i 1 de juliol de 2023.

Els francesos L'Impératrice, els estatunidencs Whitney i el brasiler Tim Bernardes són també alguns dels artistes internacionals que actuaran al Vida 2023. Aquests noms s'afegeixen a grups estatals com Xoel López i dani i també dels Països Catalans com La Casa Azul, Queralt Lahoz, Killin’ Cactuz, Yaunest, Maria Hein i Hologramma.

El festival també ha anunciat que ja es poden comprar entrades per dia del Vida 2023, a més a més dels abonaments. Es pot fer al lloc web del festival.

Què és el Vida?

El Vida Festival neix a Vilanova i la Geltrú l’any 2014, prenent el relleu de l’antic Faraday, com "primera iniciativa" que donava una empenta a la capital del Garraf com a escenari de la música internacional. "Amb un anhel renovat, aposta per la descentralització cultural al nostre país consolidant-se a Vilanova", segons diuen els organitzadors a la seva plana web.

Va tancar la seva vuitena edició, celebrada enguany, amb un total de 30.000 assistents repartits en els tres dies que va durar.