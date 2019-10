La xarxa d'observadors de drets humans Som Defensores investiga 122 casos de possible "violència policial" durant les protestes que hi ha hagut a Catalunya contra la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. En una roda de premsa celebrada aquest dimecres a la seu de LaFede.cat, l'advocat del Centre Irídia Andrés García Berrio, ha assegurat que des que es va publicar la sentència, el passat dia 14, hi ha hagut a Catalunya "una situació d'emergència en matèria de drets humans“. De moment, han pogut atendre presencialment amb un psicòleg i un advocat 21 dels casos coneguts.



Sobre els 122 possibles incidents, principalment comesos a l'àrea metropolitana de Barcelona, García ha detallat que en un 60% afecten els Mossos d'Esquadra i en un 40% a la Policia Nacional, i entre ells hi ha 15 cops de porra al cap -set de Mossos , quatre de Policia i quatre "per determinar"-. També ha comentat que almenys hi ha 20 persones ateses per impactes de projectils viscoelàstics -les bales de foam, un armament que utilitzen els antiavalots dels Mossos-, dues al cap; i que hi ha vuit casos per impacte de bales de goma de la Policia Nacional, amb quatre persones que han perdut un ull.



García ha criticat que hi ha una "anomalia democràtica en la qual qui es preocupa de demanar proves sobre la violència policial és la societat civil i no l'Estat". Ha indicat que molts dels episodis es van produir el divendres i que, entre d'altres, han detectat molts casos de policontusions per cops amb la porra molt seguits que no tenien ànim de dispersar, sinó d’"acovardir i humiliar" els manifestants.

“Democratització” de la violència institucional



L'advocada de Iacta Núria Monfort ha criticat que les presons provisionals acordades per a 28 manifestants es basen en "diligències genèriques" sense especificar les conductes individuals dels investigats, i ha assegurat que els arguments són més polítics que jurídics. Ha assegurat hi ha una "democratització d'una violència institucional que altres col·lectius ja estaven vivint", amb mesures com registres i identificacions que afecten cada vegada una major part de la població, segons ella.



El codirector de l'Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta (Novact), Felipe Daza, ha subratllat que els observadors de Som Defensores també "han patit agressions" i que el col·lectiu de periodistes també ha estat un dels més vulnerats. De fet, l’observatori de mitjans Media.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, n’ha registrat 65.



El membre d’Stop Bales de Goma Carles Guillot ha criticat l'ús de bales de goma per part de la Policia Nacional, i ha apostat per prohibir aquest tipus de projectils i els de Foam a tot l'Estat per la seva lesivitat. Guillot ha assegurat: "Cada vegada que es fan servir les bales de goma, hi ha ferits i mutilats".



També ha mostrat la seva desconfiança cap a la Conselleria d'Interior i la possibilitat que hi hagi investigacions internes sobre possibles excessos policials, i ha demanat la creació d'un "organisme de control real i de rendició de comptes real" desvinculat de sindicats policials i de la Conselleria que dirigeix Miquel Buch. També ha criticat el número que els agents han de portar perquè és una "presa de pèl”, ja que és una barreja de lletres i xifres, el que ha considerat que busca ser impossible de memoritzar i dificultar la identificació dels agents.