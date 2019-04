Si vostè ha demanat el vot per correu i encara no ha rebut el paquet corresponent, vagi preparant les malles i les sabatilles. Potser ha de córrer. Pot ser que no hi hagi temps per una última reflexió amb les llistes a la mà. Potser toqui sortir disparat cap a l'oficina de Correus més pròxima. Paradoxes electorals: la velocitat que no ha tingut l'empresa pública de correspondència hauran de tenir-la els votants. Treguin el cronòmetre.



Nervis aquí i nervis allà. No en va, la denominada “festa de la democràcia” no té tanta rauxa pels treballadors de Correus, desbordats per l'alta demanda de vot anticipat que, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, aconsegueix una xifra molt poc vista anteriorment: 1.342.725 persones han demanat votar per correu.

Solicité el voto por Correo,me llega el aviso esta semana,¿es normal que siendo hoy laborable y acabando el plazo mañana esté la sucursal cerrada? y tras 2 días de fiesta?Me quedo sin votar,@Correos ?#28A pic.twitter.com/9pdWNLEcCo — José Manuel® (@jmanublasco) 20 de abril de 2019

Problemes aquí i problemes allà. “A l'oficina central de Granada, les cues per recollir el vot per correu eren ahir (pel dilluns) d'una hora i mitja. Va haver d'anar fins a una furgoneta de la Policia Nacional a posar ordre”, expliquen fonts pròximes a la plantilla d'aquesta localitat andalusa.



Cues aquí i cues allà. “Li donaré una dada: fins ahir (també pel dilluns), a moltes oficines es va atendre una mitjana de 1.200 persones al llarg de tot el dia. Hi ha pobles de la zona sud de Madrid que estan col·lapsats”. Qui així s'expressa és José Rico, portaveu del sindicat CSIF en Correus. El sindicalista descriu alguna cosa així com una tempesta perfecta: a més de votants, durant les últimes hores també acudien a les diferents sucursals moltes persones que havien d'adquirir l'adhesiu de la DGT que a partir d'aquest dimecres serà obligatori per circular amb moto o cotxe per Madrid.

Voto por correo y solicitud de etiquetas ambientales. El plazo para los dos trámites termina la misma semana en Madrid y esta es la consecuencia en la oficina de Correos de mi barrio pic.twitter.com/iQu3frJ8fY — Sonia Palomino (@soniapalomino) 23 de abril de 2019

Esperant el vot



Tot i que no tan visible, hi ha un altre calvari que va per dins (de les oficines): es tracta del que viu el personal dels centres de repartiment. Són elles i ells els qui han de portar a casa dels sol·licitants de vot per correu la corresponent documentació, però encara no han pogut lliurar-la íntegrament. “El més preocupant, a aquesta hora, és l'arribada del vot per correu”, afirma a Público el coordinador del sector postal de CCOO, José Sergio Mira.



En aquest context, la Junta Electoral Central va anunciar el dilluns que ampliava el termini per dipositar els vots anticipats: si bé originalment la data límit era aquest dimecres, l'organisme ha decidit donar 24 hores més. Serà llavors el dijous quan es tancarà –ara sí, definitivament- el termini per lliurar les paperetes a les oficines de Correus.

Sin mi voto por correo para el #28A @Correos ¿Alguien más todavía pendiente? 🤦‍♀️ — Olatz Huerta 🙌 (@olatzhr) 22 de abril de 2019

Segons ha confirmat l'empresa pública en una nota de premsa, des d'aquest dimarts i fins al dijous inclòs totes les oficines postals “obriran mitja hora abans i tancaran mitja hora després del seu horari habitual”. D'aquesta manera, “atendran a tots els ciutadans que estiguin a les oficines per gestionar el vot per correu”.



Correus subratlla en el seu comunicat que “totes les oficines postals tenen els seus llocs d'atenció als ciutadans coberts al 100% i s'han creat 500 punts addicionals d'admissió, mitjançant la distribució de 500 PDAs en les oficines amb les quals els treballadors de Correus també estan gestionant el vot per correu”.

Que en la era de las comunicaciones y de Internet, uno tenga q pedir el #votoporcorreo desde el extranjero con un mes de antelación y que, a una semana de las votaciones, no me haya llegado aún es de traca! #VOTO #EleccionesGenerales #votoporcorreo — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) 21 de abril de 2019

No obstant això, no totes les persones que van sol·licitar el vot per correu han rebut la corresponent documentació, tal com es nota a les xarxes socials i tal com ho confirmen des del Gabinet de Comunicació de l'empresa pública de correspondència. “La documentació –van apuntar- es continua rebent”. Público va sol·licitar a Correus el nombre exacte de casos, però aquesta informació –al tancament d'aquest article- encara no havia estat aportada.



En el comunicat divulgat aquest dimarts, l'empresa de servei postal recorda que “els carters tenen obligació de fer dos intents de lliurament en mà al sol·licitant de la documentació electoral”. Si no ho aconsegueixen, “deixen avís en la bústia perquè l'interessat vagi a recollir-la a la seva oficina postal”, per la qual cosa “recorda a tots els sol·licitants que estiguin pendents de rebre la documentació que comprovin les seves bústies per si ja han rebut l'avís corresponent”.



En qualsevol cas, el representant de CCOO va advertir sobre els riscos que corren aquelles persones que encara no han rebut la visita del carter. “Ens preocupa que per una contractació insuficient, el vot per correu arribi amb el temps molt just”, assenyala Mira. Aquest assumpte es posarà sobre la taula a la reunió que aquest dijous mantindran els sindicats amb l'adreça de Correus i en la qual CCOO demanarà informació sobre “quants vots per correu queden pendents”.

Os solicité el voto por correo para residentes en el extranjero hace más de 3 semanas y a falta de un día no he recibido nada. No robéis mi derecho constitucional y dad soluciones! PD: Jamás me notificasteis NADA @Correos @CorreosAtiende pic.twitter.com/uFjHJsJXPg — David Durán Redondo (@david24dr) 23 de abril de 2019

La prolongació del "caos"



En aquesta trobada, segons van confirmar a aquest diari diferents representants sindicals, s'abordarà l'organització de la campanya electoral de les eleccions municipals, autonòmiques (excepte a Galícia, Andalusia, País Basc i Catalunya) i europees que se celebraran el pròxim 26 de maig.



“El treball de cara a aquestes cites electorals es multiplica per tres”, adverteix el secretari general de CGT de Correus de Madrid, Raúl Navas. Després d'advertir que “a totes les eleccions” es genera “bastant caos”, considera que l'adreça de l'empresa pública ha “d'augmentar la contractació per a assumir la càrrega de treball que s'eleva cada vegada més, perquè cada vegada més es demana el vot per correu”.



El sindicat CSIF també reclamarà que s'elabori un pla de treball més eficient de cara les eleccions del 26 de maig. “Això és un servei públic, i la ciutadania es mereix que aquest repartiment de correspondència arribi a les seves bústies puntualment”, expressa el seu portaveu.