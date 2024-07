Vuit festes majors d'arreu de Catalunya per descobrir entre finals de juliol i principis d'agost

L'estiu avança i la calor comença a ser asfixiant. Tot i les altes temperatures, aquesta època de l'any també ens dona bones opcions com gaudir de piscines a l'aire lliure, de cinema a la fresa o de les millors platges de Catalunya. I també és el gran moment de l'any de les festes major i d'estiu, que es comencen a acumular al calendari d'arreu del territori.

Després de setmanes intenses, durant els propers quinze dies tindrem altres festivitats molt esperades per ciutats i pobles. Cultura popular i tradició, música per a totes les edats i nits que s'acaben allargant seran el dia a dia per a molts. Si vols saber on pots gaudir d'aquestes festivitats estiuenques, et proposem fins a vuit llocs on trobaràs festes majors aquests pròxims dies.

Festes Majors de La Ràpita

Des de divendres estan en marxa les Festes Majors de Sant Jaume de la Ràpita 2024. L'edició de la festivitat d'enguany arriba amb més d'una setmana d'activitats, que s'allargaran fins diumenge vinent, dia 28. A la programació hi ha propostes per a tots i els públics i edats, on estaquen especialment els concerts i els espectacles, així com les activitats infantils o la programació més tradicional, amb el protagonisme dels bous.



Festa Major de Santa Cristina d'Aro

Divendres també va arrancar la Festa Major de Santa Cristina d'Aro que, en aquest cas, a la programació proposen actes fins aquest dimecres. Gegants i capgrossos, sardanes, concerts, castellers, festa holi, havaneres… farceixen la programació. També hi haurà les activitats més tradicionals, i evidentment el tret de sortida oficial el va donar divendres el pregó de Festa Major, enguany a càrrec del conegut doctor Eduard Estivill.

Les Santes, Festa Major de Mataró

I evidentment aquest divendres també va donar el tret de sortida la Festa Major de Marató, la coneguda festivitat de Les Santes, amb una programació que s'allargarà fins al dilluns 29. La cultura popular és clarament protagonista, amb la Crida i la Nit Boja, la Tarda Guillada, els focs del dia 27 (jornada central), el No n'hi ha prou!, l'Anem a tancar i l'Espetec Final. Però hi ha moltes més activitats que podeu consular en la seva programació.



La festa de Les Santes de Mataró, en una imatge d'arxiu del 2023. — Ajuntament de Mataró

Festa Major del Papiol

No serà fins dimecres que arrencarà la Festa Major del Papiol, amb una programació d'actes que anirà fins al diumenge 28 amb activitats de tota mena per a tots els públics. Moltes de les propostes arriben de la mà de les penyes i entitats locals, amb música, espectacles, jocs i tradició. Una festa holi i de l'escuma, el correfoc infantil, un ball de confeti amb La Saleta del Poble Sec i l'espectacle humorístic de Joan i Roger Pera són alguns dels moments destacats de la programació.



Festa Major de Vila-seca

No serà fins dijous 25 quan arrencarà la Festa Major de Vila-seca, amb un programa extens que durarà fins diumenge 4 d'agost, amb diversos actes a la Pineda i a Vila-seca, "per a commemorar Sant Jaume i la Invenció del Cos de Sant Esteve, respectivament". Cercaviles i concerts, balls i castells, diables i artificis, contes i cançons, art i esports… programació per triar i remenar.



Festa Major d'Arbúcies

A finals de mes també se celebra la Festa Major de la Garriga, amb una programació d'activitats que va del divendres 26 al dilluns 29. Cinema a la fresca, torneigs i campionats esportius i lúdics, música per a tots els gustos, gegants, correbars, sardanes… no poden faltar en una programació on també s'inclou l'espectacle Bona gent de Quim Masferrer.



Festa Major de Sort

A Sort la Festa Major del 2024 se celebra del dimecres 31 al diumenge 4 d'agost. També hi trobem activitats tradicionals en la seva programació, com sopars populars, música per a tots els gustos i edats, cercaviles de gegants, ballades de sardanes, castells, festa Holi o circ, així com també concursos i campionats d'esport i altres activitats lúdiques. El diumenge la festivitat es clourà amb la cantada d'havaneres i rom cremat.



Festa Major de la Garriga

Ja al mes d'agost, del dijous 1 al diumenge 4, se celebra també la Festa Major de la Garriga. L'edició d'enguany recupera l'Esgarrinxada en la seva programació, i comptarà amb actuacions musicals destacades de Buhos, Figa Flawas o Las Que Faltaband a l'Espai Nits la Doma. A banda de les activitats habituals, se sumen al programa novetats com una cursa d'orientació, a banda d'altres canvis. També cal remarcar el concert especial pel 50 aniversari de la Coral Ariadna, que rebrà la medalla d'honor de la Garriga.



Així que, ja ho sabeu: vuit propostes de diversos punts del territori per aprofitar els dies d'estiu a les festes majors catalanes. De les activitats més tradicionals a les més noves i originals, passant especialment pels concerts de grans artistes o ls actes relacionats amb els correfocs o amb la cultura popular, Catalunya vull de festes majors arreu. Trieu i remeneu.