Vuit plans d'oci i cultura per fer la primera setmana de juliol a Catalunya

Amb l'estiu ja ben entrat, les agendes d'oci i cultura d'arreu de Catalunya s'omplen de diverses propostes estiuenques com les sessions de cinema a la fresca, festivals que són sinònim a estiu com el Grec, el Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona o l'onzena edició de la Fira de Cerveses del Poblenou.



Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona

Aquesta setmana s'ha celebrat la 32a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona des de la platja del Miracle. Divendres i dissabte serà el torn de la Pirotecnia Poleggi i Ciels en Fete. Tots els espectacles a partir de les 22:30 hores.

Festival de Ceràmica d'Argentona

Argentona (Maresme) celebra aquest cap de setmana el Festival de Ceràmica. Un dels canvis més destascats és la incorporació d'una programació de tres espectacles, tant de carrer com en format interior. La voluntat dels organitzadors és donar una empenta a la cita per guanyar projecció nacional internacional.

El tret de sortida serà un xou inaugural el vespre del divendres, amb participació de diverses entitats culturals locals, mentre que el cap de cartell serà la mateixa nit de divendres a la Sala, on es representarà Fang, de la companyia Animal Religion. L'endemà a la nit, a Can Doro es podrà veure l'espectacle gratuït Mind the hiatus, de FemFoc.

La Friki, una fira dedicada al manga i el còmic a Banyoles

Banyoles (Pla de l'Estany) organitza una fira concentrada en el món dels còmics, el manga i la cultura asiàtica. Es tracta de la primera edició de La Friki, una fira organitzada per l'entitat banyolina Whoexperience i que compta amb el suport de l'ajuntament. Es farà al pavelló de la Draga i comptarà amb una cinquantena activitats i un espai d'expositors.

Es preveuen fer tallers-concurs de Cosplay (disfresses de personatges de manga), sessions de cinema a la fresca i tornejos de videojocs. Per altra banda, l'espai expositiu comptarà amb una quarantena d'estanfs entre botigues i productes artesans. També hi haurà furgonetes gastronòmiques.

El Museu Tàpies reflexiona sobre les migracions

El Museu Tàpies acull el projecte Més enllà de la pell de Serge Attukwei Clottey, el primer projecte de l'artista ghanès a l'Estat inclou una instal·lació artística que cobrirà la façana del museu, un programa públic articulat en el diàleg i col·laboració amb diverses comunitats de Barcelona. Amb les seves propostes, Serge Attukwei Clottey planteja una reflexió sobre la crisi mediambiental, les migracions i el sistema econòmic global.



Marató de teatre al Grec

La setmana passada es va donar el tret de sortida a una nova edició del festival Grec. Aquest cap de setmana és el torn del teatre. Des d'aquest dijous i fins dissabte, la Sala Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull una proposta on els dos artistes s'adrecen al públic amb el llenguatge del cos en una trobada de dues maneres de fer de dos artistes que fugen de les convencions de la dansa.



✨ CUERPOS CELESTES ✨ d'AzkonaToloza dins del @grecfestivalbcn



La tercera peça del projecte de ciència-ficció documental "Falla" ens convida a preguntar-nos si el futur serà, com el nostre passat, colonial.



📅 10, 11 i 12 de juliolhttps://t.co/inxf8MgK7U #GrecFestival pic.twitter.com/JCRtUMgr9G — CCCBMediació (@CCCBmediacio) July 4, 2024

Una exposició sobre Neus Català a Tarragona

El Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona obre les portes a una nova exposició de l'artista tarragonina, Vicky Roldán. Es tracta d'un projecte sota el nom La resiliència de la Neus Català i Pallejà, sobre l'activista antifeixista catalana supervivent d'un camp de concentració nazi.

L'exposició reuneix 13 obres, un viatge artístic que comença amb l'obra Els Guiamets, lloc on va néixer la Neus Català. L'entrada a l'exposició és de caràcter gratuït. Els horaris són de dimarts a dissabte de 10:00 hores a 13:00 hores i de 17:00 hores a 20:00 hores. Diumenges i festius sempre oberts d'11h a 14 h.

Fira de Cerveses del Poblenou

Un any més, el barri del Poblenou serà el punt de trobada dels amants de la cervesa el primer cap de setmana de juliol amb l'onzena edició de la Fira de Cerveses del Poblenou. La cita serà a la rambla del Poblenou amb el passeig Clavell, a un pas de la platja de Bogatell. S'hi instal·laran diferents varietats de cervesa de 65 productors artesans nacionals i internacionals que oferiran propostes de tots els colors i sabors, i també sense alcohol i sense gluten.



11è Figueres es MOU

Figueres es MOU celebra aquest any la seva onzena edició consolidat com un dels festivals de dansa contemporània més importants del país. Els carrers i places de la ciutat acolliran espectacles de dansa, la majoria gratuïts i per a tots els públics. El festival està organitzat per Agitart, una cooperativa empordanesa de referència en la dinamització de la dansa i el moviment.