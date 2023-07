Vuit plans per aprofitar l'últim cap de setmana de juliol a Catalunya

Encarem la recta final de juliol per donar pas al mes per excel·lència de les vacances d'estiu, l'agost. El llistat de propostes per fer durant aquests dies és interminable. Alguns aprofitaran per fer un viatge, d'altres per aclarir temes pendents. En qualsevol cas, les agendes culturals de municipis i ciutats d'arreu del territori estan plenes de festes majors, actes i activitats culturals per a tots els públics.

Els últims actes del Grec 2023, les Santes de Mataró o el Festival Terra Ibèrica de Calella són algunes de les propostes que t'esperen divendres, dissabte i diumenge arreu del país. Et proposem 8 plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana.



Últim cap de setmana del Grec 2023

Aquest cap de setmana és l'últim del Grec 2023 de Barcelona, el festival de les arts vives i les arts escèniques de la ciutat. És l'última oportunitat per veure En mitad de tanto fuego, d'Alberto Conejero, a la Sala Beckett, així com l'obra Nessun Dorma, d'Eu Manzanares. Al Teatre Romea fan la darrera sessió de Lali Symon, amb Emma Vilarasau. També pots veure Hit me if I'm pretty, amb Juana Dolores, a l'Antic Teatre. Consulta tota la programació.



Cinema a la fresca a Barcelona

Barcelona té una àmplia oferta de localizacions on es projecten curtmetratges i films a l'aire lliure. Des de l'inici de l'estiu, s'han projectat desenes de films. Aquest cap divendres podreu veure La ventana indiscreta, d'Alfred Hitchcock a les 22:00 hores a la Sala Montjuïc.

Alcarràs

En el marc del Pantalla Barcelona, aquest dissabte es projectarà Alcarràs, guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale 2022. Finalment, a la Casa Seat es veurà el divendres Ramona i el dissabte El niño y el mundo y Mi vacío y yo. El diumenge serà el torn de El vientre del mar.



Les Santes de Mataró

L'estiu és època de festes majors a l'aire lliure. Si n'hi ha una que no pot faltar al calendari és la de Mataró, coneguda com Les Santes, que encaren la recta final. Aquesta nit, el passeig marítim acull el concert dels The Tyets. El divendres comença amb una cursa popular, tronada i el ball de dracs, entre d'altres. El dissabte també s'han organitzat diversos actes, com el concert de La Selvatana o el Ball de Diables de Mataró. Consulta tota la programació.

Ball de la Família Robafaves durant Les Santes de Mataró en una imatge d'arxiu. — Cedida a l'ACN per l'Ajuntament de Mataró

Festival de narrativa oral Bla Bla de Vallfogona de Riucorb

Aquest divendres i dissabte, Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà) recupera el festival de narrativa oral Bla Bla, que va deixar de celebrar-se el 2017. Ho fa coincidint amb l'Any Rector de Vallfogona i gira al voltant de la narrativa oral.

El festival també té l'objectiu de donar a conèixer la figura del Rector de Vallfogona a les noves generacions. Aquesta nova edició mantè l'essència de les anteriors, i continua apostant per una programació variada en què petits i grans puguin gaudir de l'entranyable art de la narrativa oral.

Bibendum. Maridatges d’història i vi

Maridatges d'història i vi. El MAC Empúries organitza durant les nits d'estiu el Bibendum per gaudir d'Empúries i del vi. L'activitat dura dues hores i té un preu de 28 euros. Sota la conducció d'una guia experta, els visitants veuran esquitxada la ruta amb picades d'ullet al passat i tres tasts de vins de la DO Empordà, entre àmfores i olors de varietats ancestrals.

Festival Escena Germinal

Neix Escena Germinal, el festival rural d'arts vives del Camp de Tarragona que tindrà lloc aquest cap de setmana a Alcover (Alt Camp). El Convent de les Arts acollirà la major part de les propostes, tot i que el celler Mas Vicenç, del Pla de Santa Maria, oferirà una experiència enoturística maridada amb les arts vives.



Visita guiada 'Coneix la ciutat ibèrica d'Ullastret'

Recentment Ullastret ha sigut notícia per una troballa "monumental" que ha permès descobrir la porta més gran d'una ciutat ibera. Aprofita aquest cap de setmana per visitar-la. El diumenge a les 12:00 hores s'organitza una ruta guiada pel jaciment. Dura una hora i mitja i costa cinc euros.