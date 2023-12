Vuit plans per fer el primer cap de setmana de desembre a Catalunya 

A les portes d'un dels ponts més esperats de l'any, el pont de desembre, conegut com el pont de la Constitució o de la Puríssima, i abans que les festes nadalenques eclipsin el calendari cultural i d'oci d'arreu del país, el primer cap de setmana de novembre ens porta actes i activitats d'altres temàtiques per a tots els gustos i butxaques. El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, el Mercat Medieval de Vic o l'encesa dels llums de Nadal a Lleida són algunes de les propostes per fer arreu del país aquest divendres, dissabte i diumenge.



Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

L'assetjament escolar, la pobresa, l'emergència climàtica, la llibertat d'expressió, la precarietat i els discursos d'odi són només alguns dels temes que es tractaran en la vintena edició del Festival de Cinema i Drets Fonamentals de Barcelona, que comença aquest divendres amb la presència de la premi Nobel de la Pau Tawakkol Karman al recuperat Cinema Texas. Durant 10 dies es podran veure una trentena de films de cinema documental i de ficció, tots ells de temàtiques relacionades amb els drets humans.

Fotograma de 'When the seedlings grow'. — Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

Mercat Medieval de Vic

Els amants dels mercats medievals tenen una cita a Vic aquest cap de setmana i fins al 10 de desembre. És un dels mercats més coneguts de Catalunya i un dels més autèntics. La ciutat reviu el seu passat més medieval a través de recreacions històriques pel centre històric, on també s'instal·len desenes de paradistes disfressats per l'ocasió. El moment més important de la fira és la representació teatral de l'episodi històric conegut com L'Assalt de l'Altarriba.

Al Mercat Medieval també hi ha nombrosos llocs per menjar i tavernes. Hi trobareu creps, pernil a la brasa, entrepans, botifarra, pop, pastisseria artesanal o embotits, entre molts dels productes que s'hi ofereixen.



Art Alta de Tarragona

Aquest cap de setmana la Part Alta de Tarragona celebra Art Alta, una iniciativa cultural i artística que reuneix a diverses associacions i entitats del barri per revitalitzar l'espai públic i promoure la cultura i l'art. L'esdeveniment comptarà amb un mercat d'art i artesania, música en viu, vermut, corredrags, i altres activitats per a tots els públics.



Encesa dels Llums de Nadal a Lleida

Les festes de Nadal ja es comencen a notar en l'ambient, sobretot als carrers, que ja llueixen les llums. En algunes capitals, com Barcelona o Badalona, ja s'han encès, en d'altres, com Lleida, ho faran aquest cap de setmana. Serà aquest divendres a les 18:00 hores amb l'espectacle de llum i música a càrrec dels Veus.kat i el concert de Fauna El Nadal comença amb tu, de la mà de Lleida TV.

30a Fira de la Ratafia de Besalú

Tornem a la temàtica medieval però ara a Besalú, on aquest cap de setmana se celebra la 30a Fira de la Ratafia de Besalú, on se selecciona la millor ratafia casolana de la població. Una vegada que els experts seleccionen el producte guanyador, es procedeix a envasar 700 ampolles que es comercialitzen durant l'any.

El centre neuràlgic de la fira és plaça de la Llibertat, on s'ofereix una programació que inclou degustació de ratafies de tot el país i concursos de cuina dolça, d'elaboració de ratafia i de pastissos amb aquest licor. A més es realitzen diverses activitats lúdiques i ball de sardanes. Diumenge s'instal·la una fira d'artesans i comerciants a la plaça de Sant Pere amb parades amb productes tan variats com torrons i embotits, roba i joguines.

‘Casares – Camus: una història d’amor’ a Salt

El dissabte s'estrenarà al Teatre de Salt (Gironès) l'espectacle Casares – Camus: una història d'amor, dirigit per Mario Gas i protagonitzat per Rosa Renom i Jordi Boixaderas. També es podrà veure fins al 21 de gener al Teatre Lliure de Gràcia de Barcelona. A través de centenars de cartes, l'obra presenta un viatge a l'idil·li mantingut entre l'escriptor i filòsof Albert Camús i l'actriu María Casares.

Més enllà de fer una recreació de la "fascinant" correspondència i el lligam "commovedor", l'obra és una radiografia d'una època del passat així com de l'actualitat amb les contradiccions humanes en relació a l'amor físic i l’espiritual i els lligams entre persones.

Nova temoprada al Centre d’Art La Capella

Aquesta setmana, el Centre d'Art La Capella ha donat el tret de sortida a la temporada amb l'exposició de pintura Te recuerdo de una vida futura, de Michael Lawton, artista anglès resident a Barcelona; i la mostra de ceràmica i performance Archivo de emociones difíciles, de l'argentina Tamara Kuselman, que converteix les històries amb peces de ceràmica. La mostra incorpora una sèrie de performance amb Almudena Pardo.

La programació de Barcelona Producció 2023-2024 s'allargarà tot un any, fins a l'octubre del 2024 i inclou sis exposicions individuals, dues mostres de comissariat, un cicle de performances i projectes no expositius, entre els quals s'inclouen projectes deslocalitzats i d'entorns digitals.



Pink Floyd al Parc Astronòmic del Montsec

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), Àger (Noguera), s'ha sumat a la celebració dels 50 anys de l'àlbum icònic de la banda britànica Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, i ho ha fet amb una proposta immersiva de 42 minuts que combina la música i vistes espectaculars del sistema solar. Amb l'ajuda de la tecnologia moderna, la banda ha adoptat la idea d'un espectacle que uneix l'astronomia i la seva música en so envoltant. Cada cançó té un tema diferent; algunes projecten un món en clau futurista i d'altres són un reconeixement retro a la història visual de Pink Floyd.

El primer passi públic es farà aquest dissabte. Després se'n farà un cada cap de setmana i també durant la temporada de Nadal fins al 7 de gener. Quan es reobri al febrer se'n faran més fins al novembre.