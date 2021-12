Un activista LGTBI denuncia que Instagram ha limitado su alcance por criticar la manifestación nazi de Chueca

El activista LGTBI Daniel Valero, más conocido en las redes como Tigrillo, ha denunciado a través de Twitter que la red social Instagram ha limitado el alcance de su cuenta y de sus publicaciones al considerar que estaba enarbolando un "discurso de odio" en un post en el que denunciaba la manifestación nazi de Chueca del pasado mes de septiembre.

En concreto, Valero ha relatado que la red social que forma parte del grupo Meta -antiguo Facebook- ha hecho desaparecer su cuenta del buscador tras señalar en una de sus publicaciones que "está feo que los nazis puedan manifestarse contra la existencia de las personas LGTB".

"Al parecer, han denunciado la publicación que realicé en septiembre debido a la manifestación nazi de Chueca, donde denuncié que se hubiese permitido y se pusiese en peligro a la comunidad LGTB e Instagram me la ha borrado y me ha "castigado" por ella. Hacer esto, comunicar lo que yo comunico, no suele ser fácil", ha añadido en un story de Instagram.

Es que literalmente me han capado el alcance de la cuenta y no aparezco en el buscador por haber dicho que está feo que los nazis puedan manifestarse contra la existencia de las personas LGTB. Pues es que ya no sé. — Daniel Valero - Tigrillo 🏳️‍🌈 (@TigrilloTW) December 20, 2021

"Pues es que ya no sé", ha lamentado el activista y autor. En el mismo hilo, ha criticado que la plataforma de vídeos YouTube desmonetice y "oculte" su contenido que versa sobre los derechos del grupo LGTB al considerarlo como material "para adultos o material sensible".