Almeida pone autobuses gratis en Madrid por el Black Friday: cuando la apuesta es el consumo y no el medio ambiente

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) serán gratuitos las 24 horas de los próximos viernes 26, sábado 27 y domingo 28. ¿Por qué? Porque es el Black Friday y los primeros días de la capital con las luces de Navidad encendidas. El alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció este miércoles la medida asegurando que se esperan "grandes desplazamientos en horario comercial", de 10:00 a 22.00 h, en el interior de la M-30 y que los autobuses sirven para "disminuir los viajes en vehículos privados" y "fomentar la movilidad sostenible".

La Consejería de Medio Ambiente confirma a Público que es la primera vez que Madrid pone autobuses gratuitos para el Black Friday, una jornada que realmente no tiene nada que ver con el ámbito municipal ya que es una iniciativa privada de rebajas —reales o maquilladas— para alimentar la compra por impulso. De hecho, el año pasado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calculó que los precios de los más de 2.500 productos subieron de media un 2,6 % con respecto a semanas previas.

Respecto a otras fechas, Madrid sí que activó por primera vez la gratuidad en la EMT del 1 al 15 de 2021 para "incentivar el uso del autobús tras el término del periodo estival", aunque, en esa ocasión, el acceso libre se limitó a la franja de 7:00 a 9:00 horas para "descongestionar la hora punta" por desplazamientos al trabajo.



El precio del autobús de la Navidad, que fue privatizado en 2019, ha subido hasta dos euros

Pero la medida de Almeida va más allá porque contrasta con el precio del autobús de la Navidad, Naviluz, del propio Ayuntamiento, que recorre varias calles emblemáticas desde el próximo 26 de noviembre y hasta el 6 de enero. Este autobús, que desde 2006 hasta 2019 era público, está externalizado a Alsa y la venta de entradas comenzó este jueves 18 de noviembre.

En estos autobuses el viaje para niños de hasta siete años es gratuito, la tarifa reducida para mayores e 65 años y menores de siete a once es de tres euros y el pase general es de seis euros. El año pasado no hubo Naviluz, pero en 2018 y 2019 la tarifa general era de cuatro euros y la reducida de dos euros. Es decir, que ha aumentado hasta en dos euros y un euro cincuenta.

¿Para qué sirven los autobuses por el Black Friday?

Los autobuses gratuitos por el Black Friday tampoco parece que vayan a aportar a la ciudad o al medio ambiente. El ingeniero de Obras Públicas y especializado en Transporte, y Máster en Movilidad y Seguridad Vial por la Universidad Politécnica de Madrid, Alejandro Fernández, ha planteado que es una medida "poco efectiva" si no se acompaña a una mejora del servicio. El experto hace referencia a un estudio que muestra que el principal problema por el que no se utiliza el transporte público no es porque no sea caro: las principales barreras son las pocas frecuencias o que tardan mucho tiempo en pasar. Tampoco beneficiará a buena parte de los madrileños que ya pagan su abono.

👎 Regalar transporte público es una medida populista y poco efectiva si no se acompaña de una mejora del servicio.



Tampoco beneficia a quienes ya pagan su abono y además ahonda el déficit de la EMT. Su propaganda nos sale cara a todos. https://t.co/6x1A8Zt0tc — Adrián Fernández (@adri_fc) November 17, 2021

Y, más allá de esto, ¿tiene sentido potenciar los autobuses en defensa de la sostenibilidad cuando el fin de los viajes es consumir? "A nivel más inmediato podría servir porque se espera una gran demanda de vehículos, pero es muy limitado porque precisamente lo que se hace es fomentar una movilidad que es innecesaria. Es una demanda que se está induciendo y, por ello, en términos absolutos no creo que el balance vaya a ser positivo", argumenta el experto en salud pública y epidemiólogo, Pedro Gullón.

Además, son muchas las organizaciones ecologistas que han denunciado las consecuencias de esta jornadas, y no necesariamente por el aumento de los vehículos privados.

Ya en 2019 en plena Gran Vía plantó Greenpeace una gran pancarta en contra de este del Black Friday.



En plena emergencia climática y tras una COP26 sin verdaderos compromisos, lo que menos necesita el mundo son más jornadas conocidas como "días negros para el planeta", días que animan a consumir sin necesidad. "Tienen un gran impacto (que no nos muestran) : deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y del suelo, extracción de materias primas y alteración del suelo, y disminución de la cantidad y calidad del agua. El consumismo es la combinación de factores perfecta para acelerar aún más la crisis climática actual y la pérdida de biodiversidad", argumenta Greenpeace en un reciente comunicado. "No es una medida que, en contexto de emergencia climática y sus consecuencias sobre la salud, sea adecuada", añade Gullón.

Promover realmente la sostenibilidad, por tanto, no conlleva fomentar o facilitar el consumo. Todo lo contrario: implica dar a conocer las consecuencias del sistema e impulsar el consumo y la producción sostenible, que nunca se encontrará en Amazon, Inditex o Primark.