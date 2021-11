Almeida vende un solar previsto para una biblioteca o colegio a una cooperativa que levantará viviendas privadas

El destino de un solar en el barrio madrileño de La Estrella, en Retiro, está enfrentando a Almeida con prácticamente toda la oposición. El Ayuntamiento ha tramitado ya la enajenación del terreno de 1.642m², cediendo así suelo público a una cooperativa residencial que construirá allí vivienda privada. Una decisión que choca de manera frontal contra las peticiones del resto de partidos municipales, que durante meses han reclamado que este lugar se aproveche para construir equipamiento dotacional como una biblioteca o una escuela infantil, algo de lo que carece el barrio.



La decisión del Ayuntamiento es firme y la venta del terreno ya se ha hecho efectiva, por una cantidad de 5,7 millones de euros a través de una subasta pública ganada por la sociedad Naktam. Una decisión que va en contra de lo acordado de manera casi unánime hace un año por los partidos en la Junta de Distrito de Retiro, cuando Más Madrid, PSOE y Vox votaron a favor de destinar la parcela a "uso dotacional para beneficio de los vecinos y vecinas del barrio de Estrella".

"El pleno aprobó que ese terreno se destinara a la construcción de infraestructuras que se necesitan como escuelas infantiles, bibliotecas, espacios culturales y sin embargo se vende a una empresa que pone a la venta los pisos por 700.000 euros antes de que acabara el proceso de presentación de ofertas para la adjudicación y que se le adjudicara", declara a Público Rita Maestre, portavoz del grupo Más Madrid, que ha presentado un recurso de reposición contra la venta de el suelo público.

El terreno subastado es el 19,3% de la parcela que corresponde a suelo municipal, pues la otra parte es propiedad de Iberdrola, ya que el solar quedó libre después de que se procediera a soterrar una subestación eléctrica que antes había allí. Sin embargo, se trata de un terreno en régimen de proindiviso, es decir, que pertenece a varias partes y no se puede dividir. Según explican fuentes del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, "el particular no acepta la solución acordada y no se le puede obligar". Es por ello que el Consistorio ha decidido subastar el terreno para vivienda privada.

Se trata de un terreno, no en vano, que no está calificado para uso dotacional, sino para vivienda libre. El Ayuntamiento justifica con ello la decisión final de subastar el terreno. Sin embargo, la oposición no considera que esto pueda ser un impedimento para cumplir con lo acordado en el pleno de usar esta superficie a edificar infraestructuras de servicios públicos. "¿Cuántas veces se ha hecho al revés? Es decir, cuántas veces hemos visto que siendo una parcela de uso dotacional se ha cambiado la calificación para que se puedan construir viviendas. Se podría cambiar perfectamente para satisfacer la demanda de los vecinos de la zona", considera Pedro Barrero, portavoz de Urbanismo del PSOE en Madrid.

"El Ayuntamiento ha intentado cumplir con el mandado del pleno de Retiro, pero no es legal", se defienden desde el Área de Gobierno dirigida por el concejal Mariano Fuentes Sedano.

"Ya sabemos que al alcalde no piensa hacer nada para solucionar el problema de la vivienda y que no va a hacer nada para controlar la especulación y garantizar este derecho, pero le pedimos, por lo menos, que controle casos tan bochornosos como este y que el suelo público se utilice para el beneficio de todos", lamenta Maestre, cuya organización considera que se podría haber planteado una permuta para otorgar un terreno a Iberdrola en otra parte de Madrid y poder construir en La Estrella equipamiento público.