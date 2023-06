Ana Peleteiro visita su instituto: "Aquí me llamaron por primera vez negra de mierda"

La atleta española Ana Peleteiro regresó este jueves al municipio en el que creció, Ribeira, en A Coruña, como parte del programa El camino a casa, de La Sexta. Durante el recorrido por sus orígenes, que realizó junto a Albert Espinosa, visitó el instituto en el que transcurrió su niñez. "Aquí me llamaron por primera vez negra de mierda", rememoró al entrar en el edificio en el que sufrió bullying.

Ante los insultos racistas que recibió durante su adolescencia, la medallista olímpica reflexionó sobre los pensamientos que sus antiguos compañeros deben de tener al verla convertirse en una atleta exitosa: "Tienen que estar diciendo: Madre mía, a esta chavala yo la intenté hacer pequeña y mírala dónde está. El tiempo pone a cada uno en su lugar y yo eso lo tengo clarísimo", afirmó. La deportista quiso dejar claro que el calificativo 'negra' no representa un insulto para ella, "lo era el hecho de hacerlo de forma despectiva, el querer hacerme de menos".

En el centro educativo, Peleteiro tuvo que soportar todo tipo de comentarios acerca de su color de piel. Las memorias que acumula la atleta contrarrestan con las que le inspira la etapa vivida en su antiguo colegio, que visitaron antes que el instituto.

"Aquí no tengo las mismas memorias. Esto fue un cambio muy grande, porque pasé de un colegio pequeño, familiar, a una clase de 32 personas, con gente de otros colegios. Ahí fue cuando sufrí un poco de bullying, no digo bullying porque yo me defendía en todo momento, pero tuve que pelearme varias veces", reconoció.

Al respecto, Peleteiro rememoró la actitud de sus familiares: "Mi padre se pasaba todo el día en la jefatura de estudios, la verdad, pero encantado, porque siempre me decía que me defendiera, aunque tuviera que estar él ahí todos los días de la semana". Sin embargo, también lamentó no haber tenido un referente que le hablase de que "ser negro no es nada malo", lo que a veces le dificultaba poder defenderse mejor.

Peleteiro reconoció en La Sexta que le faltó un referente que le recordase que "ser negro no es malo"

El presentador sintió un cambio de actitud en Peleteiro cuando cruzaron el umbral de la puerta de entrada. "Tienes otra energía", le comentó frente a las cámaras. La deportista reconoció entonces que, aunque allí apenas queden profesores que le impartieron clase a ella, todo sigue exactamente igual.

Durante la visita a Ribeira, Peleteiro le contó al presentador muchos otros traumas, como lo que supuso para ella ir a la clase en la que su madre era docente o el abandono de su madre biológica. Al escuchar su relato, Espinosa comprendió "de dónde sale toda esa furia cuando saltas". Ana Peleteiro se lo confirmó: "Gran parte de la mujer que soy hoy en día, de lo luchadora que soy y el carácter que tengo, también viene dado de estar aquí luchando, protegiéndome".