Un año más, una marcha en Madrid reivindica acción en el Sáhara Occidental: "Paz justa ya”

Al grito de "Sahara libre" multitud de personas se manifestaron este sábado en Madrid. Como cada año, salieron a las calles para denunciar los llamados los Acuerdos Tripartitos de Madrid que se firmaron el 14 de noviembre de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania. Un acuerdo tras el que "España abandonó el Sáhara Occidental y dejó las puertas abiertas a una ocupación qué dura hasta hoy", explicó a Público el Delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi.

A la marcha acudieron manifestantes de distintas partes del Estado Español. La gran pancarta de "Sahara libre" del grupo de Euskadi la encabezó Minetu Lehbib, cantante saharaui residente en San Sebastián: "Hemos venido a Madrid para decir que queremos la libertad de nuestra tierra, la libertad del Sahara Occidental".

El objetivo de esta marcha anual es "denunciar la falta de compromiso de los gobiernos de España, la falta de acción seria y decidida por parte de comunidad internacional, y sobre todo que las consecuencias las sigue pagando el pueblo saharaui".

Además, este año la manifestación coincidió con el aniversario del inicio de la nueva guerra del Sahara Occidental, "como consecuencia de la inacción de la comunidad internacional y por la falta de asunción de responsabilidades por parte Gobierno de España", señalaba Abdulah Arabi.

Imagen de la marcha en apoyo al Sáhara Occidental. — María Navarro.

Al grito de "Sánchez, atiende, el Sahara no se vende", recordaron la responsabilidad de España con la causa saharaui. Preguntado por qué debería hacer el gobierno español al respecto, el Delegado del Frente Polisario señaló que "España debería tener en consideración sus intereses sobre la base de unas relaciones de respeto mutuo y de reciprocidad, de búsqueda de intereses y eso con Marruecos no se logra porque siempre intenta utilizar el chantaje y la manipulación". De ahí, dijo, que "España esté ante la oportunidad de reconducir sus relaciones no solo con Marruecos, sino con los países del entorno de la región del norte de África".

Sobre el nuevo enviado de Naciones Unidas para el Sáhara, el diplomático Staffan de Mistura, y la posibilidad de resolver el conflicto, Abdulah Arabi apuntó a que si el enviado "realmente cuenta o puede contar con el apoyo de los países del Consejo de Seguridad, de Estados Unidos, de Francia y de España como país implicado, y tanto Marruecos como Frente Polisario, tienen esa voluntad de buscar una solución política negociada, evidentemente se puede lograr".

Pero, precisó: "Si Marruecos sigue empeñado en imponer un status quo de ocupación ilegal y los países llamados a ejercer esa presión miran hacia otro lado, es muy difícil que el enviado especial tenga éxito en su misión". Insistió en que Naciones Unidas "tiene que hacer su trabajo, cosa que no ha sucedido hasta ahora, y que el enviado especial se sienta respaldado por los países en búsqueda de esa solución política". Y también lamentó que los países "antepongan sus intereses económicos a la legalidad internacional, al derecho internacional y a los derechos humanos".

En contraposición con esa inacción que denuncian, en la sociedad española aún hay quienes muestran su solidaridad con el pueblo saharaui. Con acciones como el reto solidario de Joseba Alzueta, de la Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras de Navarra. Como explicó a este medio, "consiste en completar la distancia corriendo desde Pamplona hasta Madrid por el pueblo saharaui". Y, además, "de forma paralela han impulsado una campaña de crowdfunding".

María Rosa Viñolas, exivicepresidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Cataluña, resaltó la "deuda" que tiene el pueblo español con el pueblo saharaui, y la responsabilidad de los partidos políticos españoles, a los que "se les tendría que presionar para que cambien de actitud".