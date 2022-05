De los aplausos a la hostilidad: se disparan las agresiones a sanitarios

Estar en primera fila conlleva sufrir apegos feroces. Hay quienes padecen en sus carnes las consecuencias directas de los recortes y precaridad a la que está sometida la sanidad pública madrileña. La exposición del personal de enfermería ante la desperanza, cansancio y frustación de los pacientes durante los años de pandemia lanza datos alarmantes en cuanto a la agresión a sanitarios.

Lejanos parecen los momentos de hermandad que se produjeron durante la primavera de 2020, cuando los balcones y ventanas albergaban todos los días a las 20.00 homenajes a sanitarios. Mientras los ataques a profesionales de Atención Primaria en Madrid ascedieron un 37,29% en 2021, el 65% de las enfermeras de la capital denuncian haber sufrido algún tipo de agresión en los últimos dos años, según una encuesta realizada por el sindicato SATSE.

Esos últimos datos se desprenden de la encuesta realizada por el sindicato a 7.359 enfermeras y enfermeros de toda España con la intención de hacer una "radiografía" sobre la violencia en el ámbito sanitario.

Jesús García Ramos, responsable de Salud Laboral de SATSE Madrid, analiza las causas de estas agresiones, donde no se culpa directamente al paciente: "Es multicausal y todo confluye. No tenemos plantillas para cubrir la demanda de atención y tampoco ayudan ciertas declaraciones políticas culpando a los sanitarios de que no se coge el teléfono porque ponen en la picota a los profesionales".

El pasado mes de abril, la Comunidad de Madrid oficializó el despido de 6.000 sanitarios, contratados durante el pico de contagios de la pandemia de covid y a los que no se les ha dado continuidad pese a las reclamaciones de la comunidad sanitaria.

La agresión verbal, una experiencia común

Más allá de la crispación generada por la pandemia, a juzgar por el historial de los sanitarios, las agresiones verbales forman parte de su vida profesional. En el total de España, ocho de cada diez profesionales de enfermería han sido agredidos en el trabajo en algún momento de su vida.

"La agresión verbal es lo que más sufrimos: amenazas, insultos, vejaciones... es algo contínuo porque estamos más en contacto con pacientes y familiares. Muchas de las agresiones son del acompañante. Es necesario una ley estatal contra las agresiones del personal sanitario", zanja el portavoz de SATSE.

El 76% de las enfermeras madrileñas dicen haber sufrido más de cinco agresiones a lo largo de su vida laboral

Los insultos (78,96%) y amenazas (75,04%) son las formas más frecuentes de agresión, según la encuesta. Un escalón por debajo están las vejaciones (33,38%) y en cuanto a las agresiones físicas, las han sufrido el 16,84% de los encuestados madrileños.



En cuanto a Madrid, el 76% de las enfermeras madrileñas dicen haber sufrido más de cinco agresiones a lo largo de su vida laboral. En concreto, el 81,84% de las enfermeras y enfermeros madrileños consultados por este sindicato ha sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, retenciones involuntarias, puñetazos…) o verbal (amenazas, vejaciones, insultos…) por parte de pacientes o familiares.