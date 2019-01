La Audiencia Nacional investiga a la exdiputada de IU Ángeles Maestro por "financiar el terrorismo" en Palestina

La exdiputada de IU en el Congreso de los Diputados entre los años 1989 y 2000, Ángeles Maestro, está siendo investigada en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional por "financiar el terrorismo" en Palestina. Este 5 de febrero, de hecho, tiene que acudir a declarar junto a las también imputadas María B. y Beatriz T. por un delito que está castigado en España con unas penas de prisión que oscilan entre uno y cinco años.

Las tres han sido denunciadas, según la abogada de la defensa, por una ciudadana norteamericana miembro de Lawfare Project, una red de "profesionales" que defienden "los derechos civiles y humanos del pueblo judío", y por la Asociación Cultural Judía de Ibiza, que ejerce la acusación popular junto a Lawfare Project Spain. Tanto Maestro como las otras dos mujeres han sido acusadas de financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización considerada como terrorista por la UE y EEUU desde año 2002, a través de las recogidas de fondos para el pueblo palestino organizadas por Red Roja, que eran entregadas a la conocida activista Leila Khaled, conocida como la Che Guevara de Palestina. En total, la cantidad recogida y entregada asciende a 8.385 euros.

¿Pero qué ha hecho Ángeles Maestro para ser imputada por este delito? Responde a la pregunta la propia afectada: "Lo único que hemos hecho ha sido recaudar dinero para ayuda humanitaria en Palestina después de los ataques de Israel en dos ocasiones. Una a mediados de 2014 y otra a finales de 2015. Nada más. Entregamos el dinero recaudado, primero, a Leila Khaled y, después, a un representante de la Autoridad Nacional Palestina. Nunca pensamos que nos encontraríamos con una demanda por financiar el terrorismo. No tiene sentido".

Mural con el rostro de Leila Khaled, que le convirtió en un icono de la resistencia del pueblo palestino

Ángeles Maestro defiende que desconocía que el Frente Popular para la Liberación de Palestina estuviera considerada como una organización terrorista y recuerda que Leila Khaled ha participado en charlas y conferencias en Madrid, en Barcelona y también en el Parlamento Europeo, donde ofreció una disertación sobre el rol de la mujer en la lucha del pueblo palestino. De hecho, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó permitir la entrada en España de la activista en 2017, cuando participó en el festival literario Literal, celebrado en Barcelona.

Los hechos son los siguientes. Maestro impulsó en 2014 desde el colectivo Red Roja un crowfunding para recoger fondos para Palestina. La iniciativa era una reacción solidaria a la ofensiva militar de Israel, conocida como Operación Margen Protector, que dejó un balance de 2.205 muertos palestinos durante los bombardeos y la incursión terrestre, de los que 1.563 eran civiles, de ellos 538 menores de edad, según datos de la OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados).

Esta campaña se saldó con la recogida de 5.300 euros que fueron entregados en mano a la activista palestina Leila Khaled al término de una conferencia de Khaled en el CAUM de Madrid. La activista palestina, de hecho, firmó un recibí. A finales de 2015, tras otra ofensiva militar israelí, Maestro volvió a impulsar otra campaña de crowdfunding para Palestina. Esta vez recaudó 3.085 euros, que fueron entregados a un representante de la Autoridad Nacional Palestina, que a su vez, se lo entregó a Leila Khaled, como la propia activista notificó.

Una denuncia que viene de 2017

La causa por la que se investiga a Ángeles Maestro, María Barriuso y Beatriz Torres comenzó a raíz de una denuncia del 15 de marzo de 2017 por la presencia de la activista palestina en el citado festival literario. Khaled pudo participar en el certamen, pero la investigación continuó adelante. De hecho, se presentaron como acusación popular las dos asociaciones mencionadas anteriormente y comenzaron a solicitar diferente documentación e información.

Entre esa documentación, detalla la abogada que ejerce la defensa, las asociaciones encontraron un recorte de la web Red Roja, en la que aparece el recibo del dinero entregado a Khaled y el número de cuenta en el que se podían hacer las donaciones.

"Es a raíz de este descubrimiento cuando estas dos asociaciones personadas piden a la Justicia que se investigue quiénes son los titulares de los números de cuenta y a través de eso la Justicia cita a Maestro y a las otras dos personas como titulares de la cuenta. Red Roja entrega un dinero a Khaled y las dos asociaciones denunciantes consideran que es una terrorista, por lo que pide que declaren como investigadas y el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional lo acuerda", resume la abogada de la defensa.

¿Quién es Leila Khaled?

Leila Khaled durante su visita al Parlamento Europeo./ PÚBLICO

Leila Khaled, que ahora tiene 74 años, se dio a conocer en el mundo el 29 de agosto de 1969. Aquel día, esta mujer entró a la cabina del vuelo 870 de la TWA y tomó el mando del avión en nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina. La aeronave hacía la ruta que une Roma con Tel Aviv y fue desviada hacia Damasco. Nadie resultó herido, las órdenes eran no hacer daño a nadie, aunque volaron el morro del avión tras ser desalojado. Khaled, que tenía entonces 25 años, de los cuales había pasado 21 como refugiada en Líbano, se convirtió en un símbolo de la resistencia del pueblo palestino gracias a un mural con una imagen suya sonriendo y sosteniendo un AK-47.

En el año 2017 Leila Khaled visitó el Parlamento Europeo y concedió una entrevista a la periodista Beatriz Ríos para Público. En ella, la palestina reconoció que no haría hoy lo que sí hizo en el pasado porque no es necesario, pero que en aquel momento sí que lo era. “Nos vimos obligados a hacerlo porque entonces no teníamos forma alguna de hacer sonar la alarma. Queríamos que el mundo entendiera que no éramos solo refugiados sino que teníamos una causa política por la que luchar", explicó.

No obstante, Khaled niega que ella o la organización de la que forma parte sean "terroristas": “Occidente considera nuestra resistencia como un acto terrorista cuando el terrorismo es la ocupación”. Así, la mujer insiste en que la lucha armada será necesaria mientras dure la ocupación y defiende además que, tal y como recoge la Carta Fundacional de Naciones Unidas, “cualquier pueblo oprimido tiene derecho a rebelarse, incluso mediante la lucha armada”, y que, por tanto, su batalla es legítima.