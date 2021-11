El auto de la juez desvela los detalles del plan para obligar al avión a aterrizar en Palma

"Que se apunten los interesados". Así es como se comenzó a urdir el plan que llevó a un grupo de marroquíes a obligar a aterrizar a un avión bajo el pretexto de un ataque de diabetes.

El auto dictado por la juez de Palma de Mallorca detalla el modus operandi seguido por el grupo de migrantes que, una vez en el aeropuerto, se dieron a la fuga. Una estrategia que fue concebida a través de un grupo llamado 'Brooklyn' en Facebook.

"Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", se podía leer en el muro del mencionado grupo.

En el grupo se detallaban los pasos a seguir para llevar a cabo la huida. El plan consistía en tomar un avión rumbo a Turquía, llevando un GPS activado para así poder determinar en qué momento el avión sobrevolaba España, momento en el cual se debía insinuar un problema médico mediante gritos y quejas.

"La azafata vendrá para pedir paciencia hasta llegar a Turquía, en este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir", se puede leer en el mensaje que fue posteado en la red.

A continuación, y según los mensajes que citados en el auto, se afianzaba la posibilidad de una huida: "El avión realizará un aterrizaje forzoso en España para proteger la reputación de la empresa y para liberarse de responsabilidad".

Uno de los jóvenes marroquíes huidos del avión en el incidente provocado en el aeropuerto de Palma publicó un mensaje en Facebook horas después del altercado, explicando que estaba huyendo de la Policía en Mallorca después de abandonar el aeropuerto.

"Chicos, todavía estoy mareado en España. La Policía desde la mañana nos persigue en el bosque y dispara contra nosotros con balas de goma. Mi teléfono está a punto de apagarse, tengo un 1 por ciento de batería". Se trata de un mensaje recogido en un atestado policial, publicado en el grupo de Facebook 'Brooklyn', donde supuestamente se orquestó la huida.