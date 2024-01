Las "autobajas" que propone Sanidad, una vía para que los médicos dejen de actuar como 'policías' del paciente

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este lunes que su gabinete estudia la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se pueda "autojustificar" una baja por enfermedad leve durante los tres primeros días que el trabajador se encuentre indispuesto. Tras conocerse, la medida, que todavía no es sino una propuesta en el aire, ha generado cierto debate.

A algunos les preocupa el coste que pueda suponer a las empresas el reconocimiento de este derecho laboral, otros temen que se use como parche para una Atención Primaria que se desangra desde hace años y también los hay que solo pueden ver en esta idea una vía fácil para la picaresca.

Sin embargo, tal y como han explicado a Público sociedades, colegios y profesionales sanitarios, se trata de una demanda histórica, de hace más de dos décadas, de los médicos del primer nivel asistencial que ya se ha implementado en países del entorno europeo como Reino Unido, Alemania, Suecia o Portugal.

Éste último introdujo las "autobajas" de dos días en abril de 2023, con la reforma laboral, mientras que en Inglaterra se amplía a un período de siete días. En Suecia, el propio paciente puede justificar los cinco primeros días de enfermedad y, en Alemania, existen algunos convenios donde la "autobaja" se extiende hasta las cuatro jornadas.

Javier Padilla: "Los médicos tienen que atender pacientes que lo requieran, no las necesidades de las empresas de justificación laboral"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha detallado en una conversación con Público que se trata de una iniciativa en la que Sanidad está trabajando, principalmente, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Seguridad Social. "Esperamos concretar una propuesta que luego podamos elevar al lugar donde tienen que hablarse este tipo de medidas que es el diálogo social, junto a los sindicatos y empresarios", ha señalado Padilla.

La nueva formulación de estas "declaraciones responsables" busca un objetivo "muy claro" y es que aquella gente que padezca una enfermedad y no pueda ir al trabajo, pero que tampoco necesite asistencia sanitaria, no se vea forzado a ir al médico solo para que le justifique su ausencia.

"El sistema sanitario a día de hoy cumple una especie de papel de verificador, de policía que va detrás del paciente viendo a ver si lo que dice es verdad. Los profesionales tienen que estar atendiendo pacientes que lo requieran, no atendiendo las necesidades de las empresas de justificación laboral", ha apuntado Padilla.

Llevamos tiempo estudiando este tema, y lo hacemos de la mano del resto de agentes implicados.



Un hilito repasando esto, que es un reclamo que viene de largo: https://t.co/0ZqpWQNOb7 — Javier Padilla (@javierpadillab) January 8, 2024

El experto en gestión sanitaria y también doctor ha hablado desde su propia experiencia como médico de familia y ha afirmado que "muchas veces las consultas se llenan de gente que no tendría la necesidad de ir si no fuera por la obligatoriedad de recoger un papel donde pone baja". "Una persona que lleva con migrañas toda su vida, a la que le da una indigestión o un catarro quizá necesita más reposo que estar obligados a salir a por un justificante", precisa Padilla.

En este sentido, un buen ejemplo a seguir podría ser la forma que se tiene de proceder en el caso de los más pequeños, señala el secretario de Estado: "Si el niño empieza con fiebre, el padre lo que hace no es llevar al niño al médico para ver si puede ir al colegio o no, es él quien decide. Si luego el niño empeora, pues ya le lleva al médico. Eso es una autojustificación. A las personas adultas hay que tratarlas con la misma autonomía y admitir que disponen de esa capacidad de gestionar el autocuidado".

Las sociedades científicas respaldan la "autojustificación"

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha aplaudido la propuesta que estudia Sanidad. De hecho, la organización calcula que la medida reduciría hasta un 20% las consultas de la Atención Primaria.

Francisco Sáez (SEMG): "En España parece que se considera al trabajador una persona inútil"

El responsable del grupo de Salud Laboral de la SEMG, Francisco Sáez, ha señalado que lo que no tiene sentido es "sobrecargar" unos centros de salud ya de por sí saturados. La SEMG ha puesto de relieve que se trata de una iniciativa que ya se viene llevando a cabo en otros países de la Unión Europea, pero "en España parece que se considera al trabajador una persona inútil, incapaz de asumir esto".

En la misma línea, el pasado 5 de enero la Sociedad Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyC) expresó en una nota con medidas recomendadas, frente a la situación de epidemia estacional de virus respiratorios, la necesidad de "desburocratizar las consultas mediante una reforma urgente de la normativa de gestión de la incapacidad temporal a nivel estatal, para instaurar la autojustificación de ausencia al puesto de trabajo por enfermedad, en lugar de la baja laboral, para las ausencias por motivos de salud de corta duración".

En cualquier caso, "ofrecer esta opción no quita que cualquier persona que se encuentre mal pueda venir al centro de salud para que se la atienda. Esto nunca vas a estar sustituido", aclara Adrián Carrasco, médico de familia y miembro de la SemFyC.

Adrián Carrasco (SemFyC): "El mismo acto de confianza en nuestros pacientes que hacemos los médicos es el que deberían que hacer las empresas"

Si bien "hay que considerar que no existe una forma de que el médico pueda demostrar que te duele la cabeza. No hay una prueba complementaria. El mismo acto de confianza en nuestros pacientes que hacemos los médicos es el que deberían que hacer de oficio las empresas; entender que sus empleados no están haciendo un mal uso de sus derechos, sino que justamente de esa manera se cuidan ellos y cuidan a los demás", argumenta Carrasco.

A su juicio, la acción de los sanitarios en este proceso no tiene que ver con una actuación clínica, sino más bien burocrática, "de papeleo", haciendo uso de un tiempo que se podría invertir en asistir casos más graves. Algo similar opina el doctor Tomás Cobo, presidente de los colegios de médicos, quien ha considerado la medida como una "herramienta útil" en la agilización para la atención a los pacientes.

¿Qué coste supondría para las empresas?

Frente a las elucubraciones de brocha gorda sobre el coste que supondrían las "autobajas" a las empresas, desde Sanidad recuerdan que la elección de tres días no es precisamente casual. De acuerdo con la legislación, durante este período no existe prestación económica, ni por parte de la Seguridad Social ni por parte de la empresa, es el trabajador quien, hasta ahora, lo asume por regla general, a excepción de lo que establezcan los diferentes convenios.