Ayuso y Almeida reabrieron la escuela taurina de Batán sin cumplir los trámites de edificabilidad

Después de 18 años de clausura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid reabrieron la escuela taurina de la Venta del Batán el pasado mes de septiembre, un centro que enseña tauromaquia a alumnos de entre los 8 y los 22 años. Esa decisión, de por sí polémica por acercar los festejos con maltrato animal a menores de edad, presenta algunas deficiencias en la tramitación.

La reapertura del centro el pasado mes de septiembre se ha realizado sin pasar la Inspección Técnica de Edificabilidad (ITE) tal y como reconoce el director general de Edificación, Juan Carlos Álvarez Rodríguez, en una respuesta escrita al Grupo Municipal Más Madrid a la cual ha tenido acceso Público.

Las instalaciones deberían haber presentado dicho documento –necesario para cualquier tipo de edificio y especialmente para albergar actividades– en 2007 y 2017, con una revisión adicional para el año 2027. Sin embargo, en la respuesta se acredita que "hasta la fecha no consta que se haya presentado el ITE del complejo.

No es el único trámite que no se ha presentado antes de su reapertura. Tampoco dispone del Plan de Autoprotección o de Emergencias, aunque desde el Ayuntamiento entienden que las instalaciones al aire libre nunca contarán con un aforo de más de 20.000 personas y que por ello, en virtud de la Norma Básica de Autoprotección, no están obligados a presentarlo.

El Área de Cultura del Ayuntamiento, al ser preguntado por Público por estas deficiencias, ha declarado que las competencias para resolver estos trámites corresponden a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, cartera autonómica que no ha respondido a este medio.

La problemática competencial a la que alude al Ayuntamiento se explica por el convenio firmado entre el Consistorio y la Comunidad de Madrid en noviembre de 2021 para gestionar el complejo taurino de Batán, ubicado en a Casa de Campo de Madrid. Sin embargo, las obligaciones recogidas por el contrato de convenio entre las dos instituciones establece que las gestiones de conservación y mantenimiento de las instalaciones.

"Cualquier país civilizado entiende que hay que proteger a los animales, pero Almeida está empeñado en promover el maltrato animal y además en adoctrinar a menores en prácticas crueles como la tauromaquia", opina Amanda Romero, concejala de Más Madrid, que exige "la inmediata clausura de la Venta del Batán".

Desde la formación ponen el foco en el mal estado de las instalaciones y el riesgo que este supone para el bienestar los menores que acuden al centro a recibir clases. De hecho, la empresa concesionaria que hasta 2021 gestionaba el complejo emitió un informe en 2020 en el que reconocía que el establecimiento requiere de obras de reacondicionamiento.

"Almeida está empeñado en hacerle la pelota a los toreros y asociaciones taurinas que ha puesto a funcionar una escuela de tauromaquia a medio hacer, con zonas en ruinas y espacios que no cumplen los mínimos de seguridad ni para los niños y niñas ni para los trabajadores que pasan por esas instalaciones. Las prisas del alcalde por agradar a sus amigos taurinos son un peligro", denuncia Romero.