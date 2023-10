Badalona ya ve la luz al final del canal

Nueva fecha de inauguración para el gran proyecto urbanístico de Badalona: el canal del Gorg estará listo en 2025. Es un año después de las últimas previsiones, pero tanto la Administración pública como el vecindario de la zona -que hace muchos años que espera su finalización- están convencidos de que esta es la definitiva.

Desde que se proyectó en 2003 como la segunda fase de la construcción de la zona portuaria, el principal escollo del canal de agua siempre ha sido la falta de recursos económicos. La construcción y posterior apertura del hotel del puerto, la primavera de 2022, facilitó la obtención del dinero necesario, pero todavía había otro problema: las obras para levantar la vía del tren que permitan pasar el agua hacia el canal.

Esto no sólo dependía del Ayuntamiento de Badalona, sino de quien tiene la competencia de las vías del tren. Después de la última reunión del alcalde, Xavier García Albiol, con la presidenta de Adif hace pocos días, el Gobierno municipal asegura que las obras de viaducto que tiene que permitir el paso del canal podrán empezar antes de que acabe el año.

"No hay excusa, tenemos el dinero y tenemos el proyecto desde hace tres años, sólo falta que nos lo devuelvan con su visto bueno", asegura Imanol Sanz, gerente de Marina Badalona, la empresa que gestiona el puerto. La línea del ferrocarril se tiene que levantar 1,75 metros y construir un viaducto de 180 metros para permitir las conexiones necesarias para el desarrollo del proyecto.

Las obras de movimientos de tierras que facilitarán el desvío del tren ya han empezado este verano, de forma que puedan ponerse en marcha con celeridad el resto de trabajos. "El convenio ya ha pasado todos los trámites técnicos y jurídicos", apunta Sanz. La ejecución de las obras del viaducto ferroviario supone una inversión de 18,8 millones de euros, de los cuales Marina Badalona aporta 10,5; el Ayuntamiento, 4,9 y Adif, 3,3.

Los vecinos confían en su finalización

A pesar de que está concebido como un proyecto de ciudad, los que más anhelan la finalización de este proyecto urbanístico son aquellos que se compraron un piso con la promesa que irían a vivir junto a un canal navegable. Manel Rejón es uno de ellos. Adquirió un piso de una habitación sobre plano en 2006 y, años más tarde, en 2014, hizo el cambio por un piso más grande. Si se cumplen las previsiones, cuando acaben las obras de manera definitiva habrán pasado 19 años desde que se ilusionó con la compra de una nueva vivienda.

Así como durante años se mostraba totalmente escéptico con las constantes fechas de inauguración, parece que algo ha cambiado. "Ahora sí que ya vemos el final, del 2006 al 2023 he visto muchas cosas: derribar edificios y antiguas fábricas, solares vacíos, la construcción de pisos, la llegada de la L10 del metro y la entrada de agua al canal", explica Rejón.

Durante muchos años fue el portavoz de una plataforma de afectados por el proyecto urbanístico. Ahora es el que calma a los recién llegados a la zona residencial. "Hay algunos que están más desesperados porque se esperaban que fuera más inmediato, pero yo, con la trayectoria que llevo, sí que me creo que estará listo en 2025", añade. "Me he ido haciendo mayor mientras se hacía el barrio".

Los vecinos piden que en la nueva zona residencial haya más zonas verdes

A pesar de que ve el final más cerca, sigue reclamando aquello que hace años que pide: más servicios y la llegada de equipamientos. Rejón recuerda cómo se les prometió la llegada de una nueva escuela (la que hay en el barrio ahora sigue en barracones desde el 2010), un nuevo instituto, una biblioteca y un centro de atención primaria (que sigue en obras).

Además, el portavoz vecinal rememora que en la nueva zona residencial -donde acabarán viviendo un total de 8.000 personas- no disponen de comercios de barrio y siguen desplazándose para ir al supermercado o a comprar el pan. Lo que sí que ha proliferado durante el último año son los locales de restauración que dan vida a un barrio de reciente creación.

En cuanto al mantenimiento de las calles, los vecinos reclaman que se reposen los bancos y papeleras rotas y se incremente el servicio de recogida de la basura. "Faltan zonas verdes", reclama también Manel Rejón, que, junto a los vecinos de la zona del canal, defiende que tendría que haber más parques y no tantas zonas pavimentadas.

Sin ocio nocturno

Una de las dudas que habido durante mucho tiempo en el entorno del puerto y el canal es si el nuevo plan de usos de la zona portuaria permitiría la llegada de ocio nocturno. El documento, que está acabando de redactarse, no incluirá estas actividades, siguiendo el objetivo de promover un entorno familiar. Una decisión que los vecinos del canal ven con buenos ojos. "No queremos que esto se convierta en la Barceloneta o el Port Olímpic", dice Manel Rejón.

Según explica el gerente de Marina Badalona, el nuevo plan de usos marcará la actividad de los próximos 30 años y añadirá a la oferta comercial e industrial de la zona la creación de escuelas de formación para la captación de talento. "Faltan trabajadores para tareas concretas relacionadas con la náutica. A veces los hemos tenido que ir a buscar a Inglaterra", detalla Imanol Sanz.

El Pont del Petroli, para finales de 2024

A pesar de que queda más alejado del canal, otro de los elementos emblemáticos que espera ver la luz en la primera línea de mar es el Pont del Petroli. Después de que el temporal Gloria lo partiera en dos en enero de 2020, las constantes fechas de reapertura del símbolo más preciado de Badalona han hecho perder la esperanza a los badaloneses que se tomaron este pantalán como un paseo más para admirar la ciudad.

El Pont del Petroli de Badalona. — Montse López Cucarella

Con la llegada de nuevo de Xavier García Albiol a la alcaldía parece que el proyecto vuelve a reactivarse. Al menos así lo ha asegurado el líder popular, que ha anunciado que las obras tendrán lugar entre mayo y octubre de 2024. Así le han transmitido los ingenieros responsables del diseño del proyecto que, a través del estudio de oleaje hecho por la UPC, han constatado que el puente tiene que tener una plataforma circular al final del pantalán que permita soportar el embate de las oleadas en caso de nuevos temporales.

"Este proyecto no era nuestra primera opción porque queríamos mantener la similitud con el original, pero si lo modificamos, las obras se atrasaban tres años más", explica García Albiol. Este diseño fue el escogido en una consulta que se hizo hace un año (con el socialista Rubén Guijarro al frente de la alcaldía) entre dos propuestas presentadas. Se emitieron 6.011 votos y, de estos, fueron válidos 5.250.

Albiol ha tildado la consulta de "paripé" teniendo cuenta la baja participación. Aun así, se mantendrá este proyecto porque también es lo más seguro. Habrá modificaciones, como por ejemplo que se mantenga la madera hasta el final del puente para asemejarse al anterior y que el círculo de la plataforma sea transitable. Las obras tendrán un coste de 3,4 millones.